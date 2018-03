VWR International, LLC übernimmt AMRESCO Inc.

Radnor, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - VWR

International, LLC, ein weltweit führendes Vertriebsunternehmen für Laborzubehör und dazugehörige Dienstleistungen, gab heute die Übernahme von AMRESCO Inc. bekannt. Bei letzterem Unternehmen handelt es sich um einen Hersteller und Zulieferer von qualitativ hochwertigen Biochemikalien und Reagenzien für die Molekularbiologie, die Biowissenschaften, die Proteomik sowie klinische und histologische Forschungs- und Produktionsbereiche.

"Dies ist ein weiterer Beleg für VWRs strategische Investitionen in weltweit führende Lösungen und Dienstleistungen zur Unterstützung der wissenschaftlichen Forschung", so John M. Ballbach, Vorsitzender, Präsident und CEO von VWR. "Diese Übernahme dient der Erweiterung von VWRs Produktportfolio in der kontinuierlich wachsenden Life-Sciences-Branche."

Matt Malenfant, VWRs Senior Vice President und Präsident des Laborgeschäfts und dazugehöriger Dienstleistungen in Nordamerika, erklärte: "Wir begrüssen die Aufnahme von AMRESCO in die VWR-Unternehmensfamilie und freuen uns auf einen weiteren geschätzten Zulieferer in VWRs Vertriebskanal. AMRESCOs fachliche Kompetenz ergänzt unsere erhöhte Konzentration auf chemische und biowissenschaftliche Anwendungsbereiche geradezu ideal und wird unseren Kunden zukünftig eine noch grössere Auswahl wie auch erhöhten Nutzen bieten."

Finanzielle Einzelheiten zu dieser Übernahme werden vertraulich behandelt.

AMRESCO wurde 1976 in Solon im US-Bundesstaat Ohio gegründet und hat dort nach wie vor seinen Hauptsitz. Das Unternehmen beliefert die Diagnostik, Molekularbiologie, Biotechnologie sowie Kunden aus der Spezialchemikalienforschung mit standardmässigen und massgeschneiderten Produkten.

Informationen zu VWR International, LLC

VWR International, LLC mit Hauptsitz in Radnor im US-Bundesstaat Pennsylvania ist ein weltweit operierendes Vertriebsunternehmen für Laborzubehör mit einem weltweiten Umsatz von über 3,5 Mrd. USD im Geschäftsjahr 2009. Mit einer umfassend diversifizierten Produktreihe, mit der das Unternehmen den Grossteil der führenden Pharma- und Biotech-Unternehmen der Welt wie auch Organisationen aus der Industrie, dem Bildungswesen und dem Regierungsbereich beliefert, sorgt VWR für Fortschritte bei den kritischsten Forschungsaufgaben der Welt. VWR verfügt über 150 Jahre Geschäftserfahrung in der Branche und betreibt ein gut etabliertes Vertriebsnetz, mit dem das Unternehmen Tausende von Speziallabors und Forschungseinrichtungen aus aller Welt erreicht. VWR verfügt weltweit über 6.500 Mitarbeiter, die gemeinsam daran arbeiten, die Art und Weise zu verbessern, wie Forscher ihre Labors in Nordamerika, Europa und Asien versorgen und warten. Darüber hinaus unterstützt VWR seine Kunden mit Dienstleistungen direkt am Standort, Verwaltungslösungen für Lagerräume, Produktbeschaffung, Systemintegration für die Versorgungskette sowie technischen Dienstleistungen.

Für weitere Informationen zu VWR wählen Sie die Rufnummer +1-800-932-5000, besuchen Sie http://www.vwr.com oder wenden Sie sich schriftlich an: VWR International, LLC, Radnor Corporate Center, Building One, Suite 200, 100 Matsonford Road, Radnor, PA 19087.

VWR und design sind eingetragene Marken von VWR International, LLC.

Rückfragen & Kontakt:

CONTACT: Valerie Collado, Direktorin, Unternehmenskommunikation,

VWRInternational, LLC, +1-484-885-9338, Valerie_collado @ vwr.com