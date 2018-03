"Bildungsdialog" - Ministerin Schmied "froh über breite Unterstützung der Sozialpartner"

Bildungsdialog mit Sozialpartnern und Industriellenvereinigung - "Just do it": Ministerin Schmied wirbt für Umsetzung der Bildungsreformen

Wien (OTS/SK) - Die Sozialpartner und die Industriellenvereinigung haben heute, Mittwoch, ihr Konzept für einen "Bildungsdialog" präsentiert. Bildungsministerin Claudia Schmied, die so wie Wissenschaftsministerin Karl am Bildungsdialog teilnahm, unterstrich, dass sie hinsichtlich der Fort- und Umsetzung der Bildungsreformen "froh über die breite Unterstützung der Sozialpartner" sei. Denn "2011 wird das entscheidende Jahr der Umsetzung. Wir brauchen dabei viel Unterstützung und die Sozialpartner sind hier entscheidende Bündnispartner", bekräftigte die Ministerin. ****

Ministerin Schmied betonte, dass bereits einige wesentliche Bildungsreformen (z.B. verpflichtendes Kindergartenjahr, kleinere Klassen, Sprachförderung, Neue Mittelschule, Bildungsstandards) umgesetzt worden sind. Mit der neuen Pädagoginnen- und Pädagogenbildung samt neuem Dienst- und Besoldungsrecht, der Ausweitung der ganztägigen Schulangebote und der Neuen Mittelschule sowie der Stärkung der Verantwortung am Schulstandort und dem Qualitätsmanagement im Schulsystem stünden große strategische Projekte auf dem Programm. Die Ministerin bedankte sich hier bei den Sozialpartnern und der Industriellenvereinigung für ihre "breite Unterstützung". Von zentraler Bedeutung sei auch die Möglichkeit zum Nachholen von Bildungsabschlüssen - eine Maßnahme, die von den Sozialpartnern ebenfalls unterstützt wird.

Bezüglich der notwendigen Bildungsreformen gehe es jetzt um die Umsetzung, so die Ministerin, die "Just do it" als ihr Motto des Jahres nannte. Sie freue sich auf die Fortsetzung des Bildungsdialogs, so Ministerin Schmied. Zu heutigen Wortmeldungen seitens der Lehrergewerkschaft in Sachen neue Pädagogenbildung erklärte Schmied auf Nachfrage, dass die Vorwürfe "haltlos" seien. "Die Einbindung der Gewerkschaft war da, ist da und wird fortgesetzt", stellte die Bildungsministerin klar.

Beim heutigen Pressegespräch wurden zwölf Positionen, Vorschläge und bereits eingeleitete Maßnahmen der Regierung vorgestellt, die von den Sozialpartnern und der Industriellenvereinigung unterstützt werden. Diese zwölf Punkte reichen u.a. von der neuen Lehrerbildung und der Sprachförderung bereits im Kindergarten bis zum Ausbau der Neuen Mittelschule und einer Strategie zum Lebenslangen Lernen.

Neben der Bildungs- und der Wissenschaftsministerin haben am Bildungsdialog weiters teilgenommen: Christoph Leitl (Präsident der Wirtschaftskammer Österreich), Herbert Tumpel (Präsident der Arbeiterkammer), Erich Foglar (Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbundes), Gerhard Wlodkowski (Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich) und Veit Sorger (Präsident der Industriellenvereinigung). (Schluss) mb/sc

