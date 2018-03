BZÖ-Petzner: Raiffeisen versinkt tief im Bankensumpf!

Vorgänge in RBB Klagenfurt höchst aufklärungswürdig

Wien (OTS) - "Der schwarze Raiffeisenkonzern mit der angeblich so weißen Weste zeigt nun durch die Vorgänge in der RBB Klagenfurt sein wahres Gesicht", kommentiert der geschäftsführende Kärntner BZÖ-Bündnisobmann NRAbg. Stefan Petzner Medienberichte, wonach der Bruder von Günther Striedinger, RBB-Klagenfurt-Vorstand Walter Striedinger, beurlaubt wurde und an die Aufsicht der Verdacht der Geldwäsche gemeldet wurde. Petzner: "Raiffeisen wird Teil des aufklärungsbedürftigen und über die halbe Verwandtschaft verteilten Gesellschafts- und Stiftungs-Netzwerkes rund um Günther Striedinger und versinkt so tief im Bankensumpf. Aufklärung ist gefordert. Vor allem darüber, wer innerhalb von Raiffeisen wann worüber Bescheid gewusst hat und eventuell sogar involviert war."

Überdies drohe der Raiffeisen-Bezirksbank Klagenfurt auch in der Causa Auer von Welsbach Ungemach. "Die Raiffeisen Klagenfurt hat AvW-Papier aggressiv beworben und an tausende Kunden vertrieben, wodurch ein Schaden für die Kunden der Bank von bis zu 130 Millionen entstanden sein soll. Nicht umsonst heißt es, der Vorstand der Raiffeisen-Bezirksbank Klagenfurt sei bereits bei Herrn Konrad vorstellig gewesen, weil man befürchtet, die drohenden Schadenersatzklagen und Zahlungen finanziell nicht stemmen zu können.", beruft sich Petzner auf Informationen direkt aus dem Raiffeisen-Konzern. Petzner: "Raiffeisen hat also massiven Aufklärungsbedarf angesichts der schwerwiegenden Vorwürfe."

