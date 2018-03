Was macht unsere Städte smart? forum bmvit über Zukunftstechnologien für die Metropolen von morgen

Wien (OTS/bmvit) - "It's all about demografy: Das rasante Wachstum der Städte und die Altersverschiebung in der Bevölkerungsstruktur bedeuten für unsere Gesellschaften eine große Herausforderung ", erklärte Ingolf Schädler, Bereichsleiter Innovation im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit), am Dienstag Abend bei der Eröffnung der jüngsten Diskussionsveranstaltung im Rahmen des forum bmvit in der Ovalhalle des Museumsquartiers mit dem Titel: "Was macht unsere Städte smart?" Das Thema "smart cities" sei zwar noch jung, man müsse sich ihm aber mit großer Intensität widmen, um die Herausforderungen in Chancen zu verwandeln.

Das bmvit nehme hier seine Verantwortung wahr, unterstrich Schädler, etwa mit den vom Klima- und Energiefonds abgewickelten Programmen in Ausrichtung auf den europäischen Strategischen Energie-Technologie-Plan (SET-Plan) oder in der Mitträgerschaft an der transnationalen Forschungsinitiative "Urban Europe".

Peter Nijkamp, Professor an der Freien Universität Amsterdam und einer der Vordenker von "Urban Europe", betonte in seiner Keynote die Rolle der Immigration angesichts der demografischen Prognosen: "Sie ist wichtig für Europa. Und Diversität ist gut für die ökonomische Entwicklung." Brigitte Bach, Leiterin des Energy-Departmnents am Austrian Institute of Technology, Tatjana Oppitz, Generaldirektorin von IBM Österreich, Jens Dangschat, Soziologieprofessor an der TU Wien, sowie Michael Strebl, Geschäftsführer der Salzburg Netz GmbH, diskutierten danach über die Technologien und Konzepte für die Metropolen von morgen. (Schluss)

