AK fordert beste Ausbildung für medizinisch-technischen Fachdienst

Wien (OTS) - Ärzte, gehobene medizinisch- technische Dienste und medizinisch- technischer Fachdienst sollen gemeinsam dazu beitragen, das Gesundheitswesen im Rahmen ihres jeweiligen Kompetenzbereiches qualitätsgesichert zu gestalten. Dafür ist es unbedingt not-wendig, die hohe Ausbildungsqualität für medizinisch-technische Fachkräfte zu erhalten. Am besten durch eine entsprechende gesetzliche Regelung, appelliert die AK an den Gesundheitsminister.

Weder der gehobene medizinisch technischen Dienst mit seiner Einzelqualifizierung, noch reine Hilfsberufe, die, wie im derzeitigen medizinische Assistenzberufe-Gesetzesvorschlag vorgesehen, im Wesentlichen die bestehenden Sanitätshilfsdienste (zB. Labor- oder OP-Gehilfen) ablösen sollen, werden den gestellten Anforderungen einer wirksamen Gesundheitsversorgung gerecht. Insbesondere auch in der Ausbildung muss den Anforderungen im medizinisch-technischen Fachdienst Rechnung getragen werden. Die geforderten Kenntnisse in den Sparten Labor, Radiologie, physikalische Medizin oder Funktionsdiagnostik sollen durch eine dreispartige und dreijährige Ausbildung in den bestehenden Fachschulen an den Krankenanstalten nach den aktuellen Lehrplänen gewährleistet werden. Jeder Dequalifikation dieses Berufes, in dem bis zu 95 Prozent Frauen dominieren, wird vorweg eine deutliche Absage erteilt. Wenn die Ausbildung der Gesundheitsberufe auf höchstem Niveau ein zentrales Element für die Qualität im Gesundheitsbereich darstellt, wie der Minister am Tag der Gesundheitsberufe völlig zu Recht festgestellt hat, sollte ein neues Berufsgesetz für den medizinischen Fachdienst ehestens umgesetzt werden.

