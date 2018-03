FP-Mahdalik: Fahrradstraßen - Grüne eiern bei Bürgereinbindung herum

Befragungen auf einmal gar nicht mehr so wichtig

Wien (OTS) - So schnell kann es gehen, wenn man in eine Regierung kommt. Die Wiener Grünen, welche vor dem 10. Oktober am liebsten bei jedem Baumschnitt eine Bürgerbefragung abgehalten hätten, sind nun beim Thema Fahrradstraßen deutlich zurückhaltender. Chorherr & Co. sind von ihrer Hanfidee so berauscht, dass eine verpflichtende Bürgerbeteiligung alles andere als "in Stein gemeißelt" ist, kritisiert FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik und warnt vor dem nächsten Grünumfaller.

Bei so einem sensiblen Thema müssen die Bürger selbstverständlich befragt werden - und nicht nur in den vorgesehenen Straßen selbst sondern in den umliegenden Bereichen, die den Verkehr der Fahrradstraße "fressen" werden. Die Grünen sollten daher zumindest so viel Mumm haben und ihre verkehrspolitischen Spinnereien dem Votum der betroffenen Bevölkerung unterwerfen, fordert Mahdalik. (Schluss)am

