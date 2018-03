FPK-Mandl: SPÖ lehnt Geld für pflegebedürftige Menschen ab

Es fließt kein Wohnbaugeld ab - Konzept des betreubaren Wohnens überhaupt nicht verstanden

Klagenfurt (OTS) - "Es fließt kein Wohnbaugeld zu privaten Bauträgern, wie SPÖ-Obmann LHStv. Peter Kaiser fälschlicherweise behauptet", stellt heute FPK-Wohnbausprecher LAbg. Franz Mandl richtig. Der Beschluss in der Landesregierung diente dazu, dass die Sozialabteilung Zuschüsse für die Betreuung in privat angemieteten Wohnungen gewähren kann. Es wäre absurd, die finanzielle Unterstützung davon abhängig zu machen, ob ein Senior in der Wohnung einer gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft oder in der Wohnung es privaten Bauträgers lebt. Die Kritik der SPÖ gehe daher vollkommen ins Leere, so Mandl.

Sozial- und Wohnbaureferenten Landesrat Christian Ragger habe mit dem betreubaren Wohnen eine Lücke in der Versorgung geschlossen. "Unter der SPÖ gab es nur die Pflege im Heim. Wir brauchen aber verschiedene Abstufungen. Ein großes Hindernis für die Betreuung zuhause sind in der Praxis ungeeignete Wohnungen, in denen der Pflegebedürftige auf viele Hindernisse stößt", klärt Mandl auf.

Die Offensive für betreubares Wohnen soll gemeinnützige und auch private Wohnbaugesellschaften dazu motivieren, Wohnungen für Alleinstehende und Ehepaare zu schaffen. Diese müssen behindertengerecht konzipiert sein und eine technische Infrastruktur enthalten, welche die Nutzung von Notrufanlagen, Sturzsensoren etc. einfach möglich macht. Es sollten bei Bedarf alle technischen Hilfsmittel für gebrechliche Menschen verfügbar sein.

Mit dieser sinnvollen Verzahnung von Sozialpolitik und sozialem Wohnbau wird der Eintritt in ein Pflegeheim wesentlich hinausgezögert. "Das bringt einen Gewinn an Lebensqualität, weil jeder gerne so lange wie möglich selbständig bleibt und es bedeutet auch eine finanzielle Einsparung, weil die stationäre Heimpflege für das Land und die Gemeinden am teuersten ist", erläutert Mandl.

Der entscheidende Faktor sind die sozialen Fachkräfte, welche regelmäßig Kontakt mit den Bedürftigen in den Wohnungen halten und ihnen bei der Organisation des Haushaltes zur Seite stehen. Die spezielle Dienstleistung ist die Animation. Die Bewohner bilden im Idealfall eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig unterstützt. Die Sozialabteilung zahlt Zuschüsse für diese Betreuung, die von mobilen Diensten oder von Pflegeheimen geleistet wird, die sich im Nahbereich solcher betreubaren Wohneinheiten befinden. "Die Förderung des Landes kommt auch nicht den Wohnbaufirmen zugute, sondern direkt den Pflegebedürftigen", so Mandl abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Landtagsklub

Landhaus, 9020 Klagenfurt

Tel.: 0463 513 272