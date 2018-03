Pflegeheimliebe heiratet am 2.2.2011 in den eigenen vier Wänden

Wien (OTS) - Kennengelernt hat sich das Brautpaar Silvia S.(59)und Karl G.(67)im Geriatriezentrum am Wienerwald. Beiden hatte das Leben keine leichten Aufgaben gestellt, doch im Jahr 2002 stellt das Schicksal seine Weichen neu und führte die beiden zusammen. Noch 2003 zogen sie in eine eigene Wohnung: ab 2.2.2011, 14.00 als Eheleute. Eine etwas andere Hochzeit.

Es war Liebe auf den ersten Blick

Das erste Aufeinandertreffen des Hilfsarbeiters auf verschiedenen Bauernhöfen und seiner zukünftigen Ehefrau fand im Speiseaal des Wiener Geriatriezentrums Pavillon 14 statt. Als Frau S. in den Speisesaal gefahren wurde, schoss es dem Bräutigam durch den Kopf:

"Hoit, die gfoit ma", und geistesgegenwärtig deutete er dem Pfleger, dass er doch diese Frau an seinen Tisch bringen möge. "Es war Liebe auf den ersten Blick und der schönste Moment in meinem Leben", sagen beide unisono.

Gut unterstützt zu Hause mit der CS Betreuung zu Hause (www.cs.or.at/bzh)

Relativ rasch bezogen die beiden ein gemeinsames Zimmer und mit Unterstützung einer Diplomierten Krankenschwester und einer Sozialarbeiterin konnten die beiden im Jahr 2003 schon in eine eigene Wohnung ziehen. Bis 2007 schafften sie es, sich gut zu Hause zu versorgen, doch dann war Hilfe von Nöten. Es war alleine nicht mehr schaffbar. Die größte Sorge des Paares war es, getrennt zu werden. Nach einem Krankenhausaufenthalt von Herrn G. wurde vom Fonds Soziale Wien (FSW) die CS Betreuung zu Hause hinzugezogen, dass es dem Paar trotz hohem Unterstützungsbedarf gelingen möge, zu Hause zu leben.

Engagierte CS MitarbeiterInnen machen Unmögliches möglich

Zwei engagierte CS Betreuung zu Hause-MitarbeiterInnen, DGKS Deimel Irena und RM Jonko Aleksandra, haben das "junge Paar" nicht nur betreut, sondern ins Herz geschlossen und alles unmögliche möglich gemacht: den Haushalt ausgemistet, organisatorisch unterstützt. Obwohl Herrn G. bettlägerig ist, kann der Wunsch, daheim zu bleiben und gemeinsam das Leben zu verbringen, erfüllt werden. Nicht zuletzt deshalb sind Frau Deimel und Frau Jonko Trauzeuginnen am wohl schönsten Tag des Lebens. Mit einem Wort, eine gelungene Zusammenarbeit von FSW und Caritas Socialis (www.cs.or.at) den Lebenswunsch für eine Wienerin und einen Wiener zu erfüllen!

Dank dem Standesamt der Stadt Wien (MA 35)

Ein großer Dank auch an dieser Stelle dem Standesamt der Stadt Wien, das heute in die Privatwohnung des Hochzeitspaares kommen wird, um die Trauung vorzunehmen. Auch ORF Winterzeit wird live um 14.00 Uhr dabei sein und am Abend ab 17.40 Uhr, ORF 2 können auch Sie dabei sein, wenn die beiden den Bund fürs Leben schließen

