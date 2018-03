Neuer Jugendkatechismus der katholischen Kirche kommt

"Youcat" erscheint in dreizehn Sprachen - Erarbeitung unter dem Patronat von Kardinal Schönborn - "Pattloch"-Verlag ist weltweiter Generalverlag

Wien (OTS) - =

München-Wien, 02.02.11 (PEW) Der neue

Jugendkatechismus der katholischen Kirche erscheint unter dem Titel "Youcat" im Münchner "Pattloch"-Verlag. Unter dem Patronat von Kardinal Christoph Schönborn wurde der "Youcat" aus dem weltweiten kirchlichen Referenzwerk "Katechismus der katholischen Kirche" (KKK) entwickelt. Die Erarbeitung lag bei Priestern und Religionspädagogen aus dem deutschsprachigen Raum. Das durchgehend vierfarbig illustrierte Buch umfasst 304 Seiten und wird ab 4. April ausgeliefert.

In zwei großen Sommercamps waren auch rund 50 Jugendliche am Entstehungsprozess des Buches beteiligt. Der "Youcat" wurde von der vatikanischen Glaubenskongregation begutachtet. Papst Benedikt XVI. hat dem Werk ein bewegendes Vorwort gewidmet und es für den Einsatz auf dem diesjährigen Weltjugendtag in Madrid bestimmt. Die zentrale Approbation des Werkes nahm die Österreichische Bischofskonferenz, federführend für die Deutsche und Schweizer Bischofskonferenz, im März 2010 vor.

Die internationalen Ausgaben des "Youcat" werden einen weltweit gemeinsamen Erscheinungstermin haben und im April in Rom der Weltöffentlichkeit vorgestellt werden. Der "Youcat" erscheint in insgesamt 13 Sprachen; es handelt sich um das größte christliche Buchprojekt des Jahres 2011. Der Münchner "Pattloch"-Verlag ist weltweiter Generalverlag. Allein für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Weltjugendtages in Madrid ist eine Auflage von 700.000 Exemplaren geplant. Ende März soll das Werk von Kardinal Schönborn in Wien und von Kardinal Karl Lehmann in Mainz der deutschsprachigen Öffentlichkeit vorgestellt werden. (forts mgl)

