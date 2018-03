Neue Designvorlagen für Verliebte: Online-Foto-Service ifolor bietet kreative und individuelle Geschenkideen für den Valentinstag

Feldkirch (OTS) - Jährlich ist der Valentinstag am 14. Februar ein schöner Anlass, einem geliebten Menschen seine Zuneigung zu zeigen. Rote Rosen und Pralinen erfahren dann ihre Hochsaison. Doch warum nicht einmal etwas Neues ausprobieren? Von persönlichen FotoTassen über FotoMousepads bis hin zu kreativen FotoPuzzles, unter www.ifolor.at bietet der Online-Foto-Service ifolor vielfältige Möglichkeiten für Verliebte. Um für wirklich jeden Geschmack das passende Layout zu bieten, können Kunden ab sofort aus zahlreichen neuen Designvorlagen rund um das Thema Liebe wählen.

"Rote Rosen sind schön, doch eine kreative Liebesbekundung kombiniert mit einem persönlichen Foto verleiht den eigenen Gefühlen viel stärkeren Ausdruck", erklärt ifolor-Geschäftsführer Thomas Neye. Wie wäre es mit einer FotoTasse mit dem Lächeln eines geliebten Menschen, die den allmorgendlichen Start in den Tag versüßt? Oder dem FotoDisplay, einer besonders hochwertigen Möglichkeit der Foto-Präsentation, mit dem die Erinnerungen an die schönsten Momente immer im Blickfeld bleiben? Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Ganz unkompliziert kann das persönliche FotoGeschenk auf www.ifolor.at/fotogeschenk mit nur wenigen Klicks kreiert werden. Neye: "Die Erstellung gestaltet sich kinderleicht: Einfach das passende Produkt auswählen, das schönste der eigenen Bilder hochladen und schließlich mit einem passenden Design finalisieren." Mit Hilfe zahlreicher neuer Gestaltungsvorlagen rund um das Motiv Herz kann dem Präsent extra für den "Tag der Liebe" ein besonders romantisches Design verliehen werden. "Mit unseren zahlreichen Layouts können wir mit Sicherheit jedem noch so extravaganten Geschmack entsprechen. Zusätzlich kann der Kunde allen FotoGeschenken eine ganz individuelle Liebesbotschaft hinzufügen."

Nur wenige Tage nach der Bestellung sind die selbst entworfenen ifolor FotoGeschenke versandfertig. Als Lieferadresse kann der Kunde auch eine von ihm abweichende Wunschadresse angeben und das Präsent mit einer persönlichen Grußbotschaft versehen. So steht der Überraschung des geliebten Menschen am Valentinstag auch bei Paaren, die diesen Tag nicht zusammen verbringen können, nichts mehr im Weg.

Über ifolor:

Der internetbasierte Foto- und Druckdienstleister ifolor ist auf Endkonsumenten spezialisiert und unterhält je einen mit modernster Technologie ausgestatteten Produktionsstandort in der Schweiz und in Finnland. Das Angebot umfasst attraktive und hochwertige Produkte rund um das Thema Foto wie FotoBücher, FotoKalender, FotoGrusskarten, FotoLeinwände und FotoPoster sowie verschiedenste FotoGeschenke. Ifolor bietet ihren Service in mehreren Ländern Europas an und ist in der Schweiz und in Finnland Marktführer. Ifolor wurde 1961 gegründet und ist ein Schweizer Familienunternehmen. Weitere Informationen unter www.ifolor.at

Rückfragen & Kontakt:

ifolor Ges.mbH

Thomas Neye

Schlossgraben 10, A-6800 Feldkirch

Tel.: +43 (0) 5522 82080

Fax.: +43 (0) 5522 81182

mailto: pr @ ifolor.at

www.ifolor.at