BZÖ-Widmann: Notstand bei Forschungsförderung in Oberösterreich

Industrie und KMUs leisten Großartiges - Land und Bund versagen erbärmlich

Linz (OTS) - "Entgegen der aktuellen Behauptungen der ÖVP-Landesräte Sigl und Hummer ist die öffentliche Forschungsförderung in Oberösterreich ein absolutes Stiefkind der Politik. Es fehlt eine gesamthafte Forschungsstrategie für Oberösterreich, die mit dem Bund abgestimmt ist. Auch fehlt eine grundlegende Evaluierung und Anpassung der Förderinstrumente. Die Höhe der Forschungsförderung selbst ist für das Industriebundesland Nummer Eins in Österreich mehr als beschämend. Nur das enorme Engagement der Industrie und der Unternehmen selbst beflügelt Oberösterreich bei der Forschung. Die Politik soll sich hier nicht mit fremden Federn schmücken, sondern endlich aktiv werden", forderte heute BZÖ-Landessprecher Abg. Mag. Rainer Widmann auch in seiner Funktion als BZÖ-Wissenschafts- und Forschungssprecher.

Der Forschungs- und Technologiebericht 2009, der im Juli 2010 im Forschungs- Innovations- und Technologiesausschuss des Parlaments behandelt wurde, zeigt auf: Oberösterreich bekommt vom Bund nur magere 5,6 Prozent des gesamten Forschungsbudgets! Wien kassiert hier zum Vergleich unglaubliche 50,7 Prozent! Dabei ist der Unternehmenssektor Oberösterreichs ohne Unterstützung mit 25,4 Prozent in der Lage, fast genauso viel in die Forschung zu investieren, wie Wien mit nur 28,9 Prozent! Bei der EU herrscht dasselbe triste Bild: Wien kassiert 49,1 Prozent der EU Fördermittel, Oberösterreich nur 8 Prozent.

"Anstatt offensiv in Forschung und Wissenschaft zu investieren, kürzt Oberösterreich sogar seine Mittel um mehr als 10 Prozent in zwei Jahren. 2009 wurden für F&E 50,6 Mio. Euro aus dem Landesbudget ausgegeben, 2011 sollen es nur mehr 44,4 Mio. sein", kritisiert Widmann.

"Die Fakten belegen, dass der Bund und die zuständigen VP-Landesräte Sigl und Hummer bei einer aktiven Forschungsförderung in Oberösterreich erbärmlich versagt haben. Wir brauchen eine abgestimmte Forschungsgesamtstrategie, mehr Geld und bessere Förderinstrumente, damit Oberösterreich aufholt. Wäre die Politik so tüchtig wie die Unternehmer in Oberösterreich, dann wäre Oberösterreich längst die Forschungsregion Nummer Eins in Europa", so Widmann.

