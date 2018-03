Grüne Josefstadt/Spritzendorfer: Mickels Ignoranz lässt 100-jährigen Baum umsägen

Letzter Baum in der Buchfeldgasse fällt - BürgerInnen enttäuscht

Wien (OTS) - "Der Bescheid zur Fällung des 100-jährigen Ahornbaumes in der Buchfeldgasse ist mittlerweile rechtskräftig und zugestellt. Wir befürchten, dass der Spitzahorn in den nächsten Tagen der Kettensäge zum Opfer fallen wird", so Doris Müller, Klubobfrau der Grünen Josefstadt. Binnen kürzester Zeit hatten über 200 BürgerInnen für die Rettung des Baumes unterschrieben. Diese wurden der Bezirksvorsteherin übergeben. "Mickel ist schuld an der Misere. Sie hat der Fällung zugestimmt, ohne mit der Wimper zu zucken", so Müller. "Es wäre für sie ein Leichtes gewesen, der Forderung der BürgerInneninitative nach einem weiteren Expertengutachten nachzukommen", ergänzt der grüne Bezirksvorsteherin-Stellvertreter Alexander Spritzendorfer. Für Spritzendorfer und Müller ist das vorliegende Gutachten des Baumschutzreferates unzureichend, denn der Baum wurde weder auf Stand- noch Zugfestigkeit überprüft.

"Mickel hat die Sorgen der AnrainerInnen von Anfang an nicht ernst genommen, sie mit leeren Versprechungen vertröstet und an der Nase herumgeführt", so Spritzendorfer enttäuscht. Weder wurden die BürgerInnen - wie von Mickel versprochen - zu einem Lokalaugenschein eingeladen, noch wurde ein weiteres, unabhängiges Gutachten - wie noch bei der montäglichen VP-Pressekonferenz zugesagt - in Erwägung gezogen. Denn einen Tag nach Mickels salbungsvollen Beschwichtigungen war der Rodungsbescheid bereits zugestellt. "So ein Agieren ist verantwortungslos und beschämend. Mickel scheint den Anforderungen ihrer Funktion wohl nicht wirklich gewachsen zu sein. Dank der Ignoranz der ÖVP-Bezirksvorsteherin muss jetzt der alte Baum fallen. Die Buchfeldgasse wird nun ihres einzigen Baumes und ihrer grünen Lunge beraubt. "Zeitgerecht zur Eröffnung eines neuen Hotels in der Umgebung, soll der wunderschöne Baum verschwinden. Das goutieren weder die AnrainerInnen noch die Gäste. Der ÖVP ist leider ein Parkplatz wichtiger, als ein hundertjähriger Baum", so Müller und Spritzendorfer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat

Tel.: Tel.: (++43-1) 4000 - 81766

presse.wien @ gruene.at