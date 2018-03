Startschuss für die ersten 150 LesepatInnen

Wien (OTS) - Die ersten 150 LesepatInnen waren diese Woche in den Festsaal des Stadtschulrats eingeladen, um sich Infos für ihren Einsatz an Wiener Schulen zu holen. "Wir freuen uns, dass dieses Projekt so großen Zuspruch findet", betonten Wiens Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch und Stadtschulratspräsidentin Susanne Brandsteidl, die den PatInnen auch persönlich Dank für den ehrenamtlichen Einsatz aussprachen.

Nach der Veranstaltung wurde den PatInnen eine Schule zugeteilt, in der sie in den nächsten Wochen mit Kindern das Lesen üben werden.

Das Projekt "LesepatInnen" wurde vor Weihnachten wienweit gestartet und bringt SeniorInnen und Kinder im Rahmen von eigenen "Lesestunden" zusammen. Mittlerweile gibt es auch eine Reihe von prominenten UnterstützerInnen: Moderator Robert Steiner, Dompfarrer Toni Faber, Life-Ball-Organisator Gery Keszler und Operettensängerin Birgit Sarata werden unter anderem an Wiens Schulen im Einsatz sein, um gemeinsam mit SchülerInnen zu lesen und auf die Bedeutung von Büchern hinzuweisen.

"Je früher und nachhaltiger wir die Lesebegeisterung bei Kindern wecken, desto besser die Voraussetzungen für ein lebenslanges Lernen", sind Oxonitsch und Brandsteidl überzeugt.

