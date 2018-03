Diagnose: TINNITUS! Die Ernährung nach der Traditionellen Chinesischen Medizin sagt der Diagnose "Tinnitus" den Kampf an!

Wien (OTS) - In Österreich sind etwa 800.000 bis 1 Million

Menschen von quälenden Ohrgeräuschen betroffen, ca. 200.000 davon sind chronische Tinnitus-Patienten. Die TCM-WERKSTATT mit Sitz in Wien setzt auf einen integrativen Behandlungsansatz, bei dem modernes analytisches Wissen mit dem Erfahrungsschatz der Traditionellen Chinesischen Medizin in Einklang gebracht wird.

Die Schwerpunkte des 2010 gegründeten Unternehmens beruhen neben allgemeinen Ernährungsfragen, auf "Tinnitus" und "Nahrungsmittelunverträglichkeiten".

Aus Sicht der TCM ist Tinnitus vorrangig nicht als eine Funktionsstörung des eigentlichen Hörsystems anzusehen, abgesehen von Traumen, die irreparable Schäden im Hörapparat verursacht haben. Eine ausführliche Anamnese sowie Zungen- und Pulsdiagnostik fördern die zugrundeliegenden Störmuster der Organpaare, die für den Tinnitus, das Ohrgeräusch, den Hörsturz, verantwortlich zeichnen, zutage. Dies ermöglicht uns von der TCM-WERKSTATT ein vertieftes Verständnis für ein komplexes neurophysiologisches Symptom der menschlichen Hörwahrnehmung, das bei einer Vielzahl von körperlichen und seelischen Erkrankungen vorkommt."

Rückfragen & Kontakt:

TCM-WERKSTATT, Birgit Ofner, Dipl. TCM-Ernährungsberaterin,

Tel: +43/69919690220, www.tcmwerkstatt.at, office @ tcmwerkstatt.at

Praxis am Naschmarkt: Franzensgasse 4/14, 1050 Wien