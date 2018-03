BM Hundstorfer und BM Schmied eröffnen neues SVA-Servicezentrum für Kunstschaffende

Bundesminister betonen konstruktiven Dialog zur Verbesserung der sozialen Lage von Künstlerinnen und Künstlern

Wien (OTS/SK) - Kulturministerin Claudia Schmied und

Sozialminister Rudolf Hundstorfer haben am Dienstagabend gemeinsam mit dem Obmann der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA), Christoph Leitl, das neue SVA-Servicezentrum für Künstlerinnen und Künstler eröffnet. Seit Beginn des heurigen Jahres ist diese Servicestelle der erste Ansprechpartner für Kunstschaffende, wenn es um Beratung im Rahmen der Sozialversicherung geht. Hundstorfer und Schmied unterstrichen die gute Zusammenarbeit und den konstruktiven Dialog in der Vorbereitung dieser Verbesserungsmaßnahmen für die soziale Lage von Künstlerinnen und Künstlern. ****

Hundstorfer betonte, dass Kunstschaffende für sozialrechtliche Regelungen im Rahmen des ASVG eine große Herausforderung darstellen. Es stelle sich etwa die Frage, ab wann ein Künstler arbeitslos sei oder welche Beschäftigungsverhältnisse für die Sozialversicherung herangezogen werden. Die neu geschaffene Möglichkeit für Kunstschaffende, ihre Tätigkeit ruhend zu stellen, werde in diesem Bereich jedenfalls für Verbesserungen sorgen, so der Sozialminister. Nun gehe es darum, mit diesem Kompetenzzentrum in der SVA Erfahrungswerte zu sammeln und die Qualität der Beratung für Kunstschaffende zu verbessern. "Wir haben mit der Servicestelle einen wesentlichen Schritt gesetzt. Die Künstlerinnen und Künstler werden sich bei der SVA sehr gut aufgehoben fühlen", betonte Hundstorfer.

Schmied betonte, dass es besonders wichtig sei, dass Künstlerinnen und Künstler auch ein Einkommen erzielen. Es sei erfreulich, dass die Kunstförderung in Österreich stabil bleibe und bestehende Vereinbarungen fortgeführt werden können. Aber auch Wirtschaftskooperationen müssten einen Beitrag leisten. "Es ist mir ein großes Anliegen, auch Anwältin der Kunstschaffenden zu sein", so die Kulturministerin. Wichtig sei, sich den zunehmenden prekären Beschäftigungsverhältnissen zu stellen. "Wir müssen im Interesse des sozialen Zusammenhalts auch die Frage stellen, wie Kunstschaffende in unserer Gesellschaft wertgeschätzt und entsprechend gefördert werden können", so Schmied. Die bei der Eröffnung anwesenden Künstlerinnen und Künstler ermutigte die Ministerin, die Servicestelle auch dementsprechend zu fordern. Denn auch davon hänge die Entwicklung dieses Kompetenzzentrums ab. (Schluss) pl/mo/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum