Kultur in Margareten: Das dritte Leben der Arena Bar

Wien (OTS) - Einmal mehr lädt der Verein "Aktionsradius Wien" am Freitag, 4. Februar, zu einem spannenden Kultur-Abend ein. Als Veranstaltungsort dient das Etablissement "Arena Bar" (5., Margaretenstraße 117). Im Rahmen der Reihe "Das dritte Leben der Arena Bar" widmen sich dort Gabi Riegler (Saxophon, u.a.) sowie Ursula Slawicek (Gesang) der Dichtkunst von Paul Celan. Das "außergewöhnliche Duo" Riegler-Slawicek beginnt um 19.30 Uhr mit der facettenreichen Vertonung der Celanschen Gedichte. Stefan Sterzinger fungiert als Moderator. Außerdem werden den Gästen "literarische Fundstücke" offeriert, zum Beispiel kommt das gemeinhin weniger bekannte "Liebesleben der Paviane" zur Sprache. Das geneigte Publikum betritt eine "Welt voller Jazz, freier Improvisation und Literarischem". Die Organisatoren bitten um Künstler-Spenden. Ein fixes Eintrittsgeld wird nicht verlangt. "Wien-Kultur" unterstützt die Veranstaltung.

An zwei weiteren Februar-Abenden wird das Lokal abermals zum Kunst-Raum umfunktioniert: In der "Bar der Künste" erklingen "Lasterlieder" und im "Variete der Sinne" können die Besucher hautnah eine "Handscape Performance" (Bemalung von Handflächen samt Übertragung auf Bildschirmen) erleben. Wo sich einstmals liebestolle Herren an Flamenco-Shows und manch anderen Tänzen ergötzten, wird jetzt "Groteskes Theater" (Martha Labil: "Auf den Punkt") geboten. Detaillierte Informationen über all diese Veranstaltungen (Termine, Mitwirkende, etc.) erfragen Freunde zeitgenössischer Kunst beim Kultur-Verein "Aktionsradius Wien" (Telefon: 332 26 94, E-Mail:

office@aktionsradius.at).

o Allgemeine Informationen: Kultur-Verein "Aktionsradius Wien": www.aktionsradius.at

