Bezirksmuseum Liesing: Kunstwerke von Erich Eisenhofer

Wien (OTS) - In einer neuen Sonder-Ausstellung zeigt das Bezirksmuseum Liesing (23., Canavesegasse 24) reizvolle Federzeichnungen und Holzplastiken von Erich Eisenhofer. Die frei zugängliche Vernissage am Freitag, 4. Februar, beginnt um 19.00 Uhr. Bis Sonntag, 6. März, sind die sorgsam ausgeführten Werke zu sehen. Die Arbeiten des Kreativen haben nach Ansicht des ehrenamtlichen Museumsteams einen "prämodernen" Charakter. Lange Jahre betätigte sich Dipl.-Ing. Erich Eisenhofer als freischaffender Architekt. Hernach verlagerte sich sein Wirken zur Kunst. Eisenhofer hat eine umfassende zeichnerische Ausbildung, besuchte Schnitzseminare in Tirol und erhielt bei seinen früheren Ausstellungen in Wien und in Niederösterreich großes Lob vom Publikum. In den feinen Federzeichnungen hält der im Jahr 1929 geborene Wiener historische architektonische Kostbarkeiten fest. Mythologische sowie "biblische" Elemente prägen die Plastiken. Das Museum ist Samstag (9.00 bis 12.00 Uhr), Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) und Mittwoch (9.00 bis 12.00 Uhr) geöffnet. Der Eintritt ist gratis. Auskünfte über die aktuelle Ausstellung sind unter der Telefonnummer 869 88 96 (zeitweise Anrufbeantworter) oder per E-Mail, die Adresse ist bm23 @ aon.at, einzuholen.

o Allgemeine Informationen: Bezirksmuseum Liesing: www.bezirksmuseum.at

