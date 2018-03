SPÖ Prettner: Schaffung zusätzlicher Frauenarbeitsplätze ist Gebot der Stunde

Sichere Arbeitsplätze fördern nachhaltiger als FPK-Almosenaktionen

Klagenfurt (OTS) - Wie dringend die Forderung von SPÖ Frauenreferentin Beate Prettner ist, einen Schwerpunkt bei der Schaffung zusätzlicher Frauenarbeitsplätze zu setzen, beweise auch die aktuelle Arbeitsmarktstatistik. "Während die Arbeitslosigkeit der Männer etwas zurück ging, wächst die Arbeitslosigkeit bei Frauen ungebremst weiter an", zeigt Prettner auf.

Die Erklärung dafür lediglich in fehlenden Arbeitsplätzen in der Tourismusbranche zu suchen, geht Prettner aber zu wenig weit. "Frauenarbeitsplätze bieten sich nicht nur im Tourismus, sondern vor allem auch in Wirtschaft und Industrie. Um hier einen neuen Fokus zu schaffen, fordere ich FPK Arbeitsmarktreferent Scheuch und ÖVP Gemeindereferent Martinz dazu auf, sich gemeinsam in ihren jeweiligen Funktionen für Betriebsansiedelungen in den Regionen stark zu machen und diese zu fördern", so die Frauenreferentin.

Ein sicherer Arbeitsplatz mit familienfreundlichen Arbeitszeiten, nahe dem Wohnort, sei die beste Familienförderung, erinnert Prettner. "Auch wenn es in Vergessenheit zu geraten scheint: nicht die Auszahlung eines Teuerungsausgleich-Hunderters bekämpft die Armut, sondern entsprechende Arbeitsplätze! Statt Jubel, dass sich derart viele Kärntnerinnen und Kärntner wie Bittsteller um einen Hunderter anstellen, sollten die Herren vom FPK eher Bestürzung empfinden ob der Tatsache, dass derart viele Menschen in Kärnten die Anspruchskriterien für diese Almosen erfüllen und somit am absolut finanziellen Limit leben", fordert Prettner verstärktes Augenmerk auf die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze anstatt sich via Auszahlaktionen politisch in Szene zu setzen.

