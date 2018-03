Die BoB Shortlist 2010 steht fest 36 Arbeiten schafften es auf die Shortlist zum 13. Best of "Business-to Business" Kommunikation Award 2010

Hamburg (ots) -

Mit einem leichten Zuwachs bei den Einreichungen von insgesamt 218 Arbeiten in 8 Kategorien startete die Jury des 13. BoB Best of "Business-to Business" Award 2010 am vergangenen Freitag im Stammhaus der Siemens AG in Berlin in der geschichtsträchtigen Mosaikhalle. Juryvorsitzender Michael Koch, GKK Dialog Group, und der Präsident des Kommunikationsverbands und Inhaber der Change Gruppe, Klaus Flettner zeigten sich zufrieden mit dem Ergebnis: "Der BoB ist der einzige B2B-Wettbewerb, der eine relevante Übersicht über die B2B-Kommunikation in Deutschland, Österreich und der Schweiz darstellt", kommentiert Michael Koch, der die BoB-Jury 2011 zum 4. Mal geleitet hat. "Dem Kommunikationsverband geht es um die Wertschätzung und den Dialog über professionelle Kommunikation im B2B Markt. Mit dem BoB gelingt es uns seit 13 Jahren vor allem die Industrie mit ins Boot zu holen. Gemeinsam mit unserem Partner, der Siemens AG, haben wir 2011 eine extrem hochkarätige Jury versammelt, die zu 70% aus Kommunikationsprofis aus der Industrie und profilierten Kreativen als Agenturvertreter besteht. Nur der Best of "Business-to Business" Award dokumentiert für alle Marktteilnehmer seit 13 Jahren, was sich in der B2B-Kommunikation in den relevanten Disziplinen tut! Der Kommunikationsverband produziert "Learnings", an denen sich Auftraggeber und Kommunikationsdienstleister gleichermaßen orientieren können!", beschreibt Klaus Flettner die Motivation des ältesten deutschen Berufsverbands für Menschen mit professionellem Kommunikationshintergrund. Preisverleihung des 13. Best of "Business-to Business" Awards, am 14. April 2010 in Frankfurt am Main Bei der Preisverleihung des 13. Best of "Business-to Business" Awards, am 14. April 2010 in Frankfurt am Main, werden insgesamt 36 Auszeichnungen und Medaillen verliehen. Die Shortlist des Best of "Business-to Business" Awards 2010 ist www.bobaward.de veröffentlicht.

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt:

Kontakt und Rückfragen:

Kommunikationsverband e.V.

Katharina Stinnes

Kattunbleiche 35, 22041 Hamburg, Tel: +49 40.41 917-787

(Fax -790), geschaeftsstelle @ kommunikationsverband.de