S&T: Finanzierungspaket sichert Zukunft

Tochtergesellschaften in der Ukraine und Moldawien werden verkauft; Kernmärkte werden gestärkt

Wien (OTS) - Die S&T AG hat sich mit den Banken auf ein Finanzierungspaket grundsätzlich geeinigt, das die Zukunft des österreichischen IT-Dienstleisters absichert. Das Paket inkludiert die ursprünglich 2011 fälligen Anleihen, die Stundung von Zinsen und die Bereitstellung jener Mittel, die für das operative Geschäft kurz-und mittelfristig benötigt werden. Die Laufzeit der Vereinbarung beträgt zunächst ein Jahr. "Damit wurden die finanziellen Voraussetzungen geschaffen, um die erforderlichen Restrukturierungsmaßnahmen weiterhin umsetzen und die laufenden Investorengespräche zu einem erfolgreichen Abschluss führen zu können", erklärt Michael Lanik, CRO und Sprecher des Vorstandes der S&T AG. "Aufgrund hoher Verluste in der Vergangenheit rechnen wir aber mit einem sehr niedrigen Kurs jeder Kapitalmaßnahme", warnt der Vorstand vor Spekulationen.

Teil des umfassenden Restrukturierungsplans der S&T ist die Konzentration auf das Kerngeschäft in den Kernmärkten. S&T verkauft ihre Tochtergesellschaften in der Ukraine und in Moldawien an einen strategischen Investor und bleibt damit auch in diesen Ländern vertreten. Über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Für die bereits kommunizierte Schließung der deutschen Tochtergesellschaft hat sich nach Analyse der Handlungsoptionen der Weg über die Insolvenz als unvermeidbar herausgestellt. "Es ist konsequentes Handeln erforderlich, um den Fortbestand der Gruppe sicherzustellen", so Lanik.

Andreas Frech hat auf eigenen Wunsch hin sein Aufsichtsratsmandat niedergelegt und scheidet aus dem Gremium mit sofortiger Wirkung aus.

Derzeit sind keine weiteren Verkäufe oder Stilllegungen von Tochtergesellschaften geplant. Das Committment zu CEE bleibt unverändert aufrecht. Die Position in den Kernmärkten soll verstärkt werden, um weiteres Wachstum zu erzielen. In Österreich wird die bereits eingeleitete Restrukturierung weiter fortgesetzt, um auch hier Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Zukunft zu schaffen. "Die S&T Österreich ist ein bedeutendes IT-Dienstleistungsunternehmen mit einer hervorragenden Marktstellung und hervorragenden Mitarbeitern", erklärt Lanik und unterstreicht damit die wichtige Rolle des österreichischen Marktes für S&T.

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Riedl

Head of Marketing & Corporate Communications

S&T System Integration & Technology Distribution AG

Geiselbergstrasse 17-19, 1110 Vienna, Austria

Tel: +43 (1) 36780881024

Email: Katharina.Riedl @ snt-world.com

Web: http://www.snt-world.com