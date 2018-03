2.000 Euro Förderung für jede neue Ölheizung

Bis 2016: 15 Mio. Euro Fördergelder jährlich

Wien (OTS) - Österreichs Mineralölindustrie und Energiehandel setzen 2011 ihre Nachhaltigkeitsoffensive mit der Kesseltauschaktion der vergangenen Jahre fort. Bis zu 2.000 Euro Förderung bekommt jeder Ölheizungsbesitzer, der seinen alten Kessel gegen moderne und hocheffiziente Öl-Brennwerttechnik austauscht. Bis dato wurden seit Jahresbeginn 1.800 Anträge - in Evidenz aus dem Jahr 2010 -bewilligt. Im ersten Jahr der Förderung stieg die Zahl der verkauften Öl-Brennwertkessel durch die Förderung um 84% im Vergleich zum Vorjahr. Das Antragsformular sowie die Richtlinien gibt es auf www.heizenmitoel.at

Wer seinen Antrag jetzt stellt, hat beste Chancen auf den Erhalt der Förderung. Die Anträge werden nach Datum des Eingangsstempels chronologisch geordnet. "Es heißt also schnell sein, denn in den vergangenen Jahren war die Förderung bereits nach wenigen Monaten ausgeschöpft", so Mag. Martin Reichard, Geschäftsführer der Heizen mit Öl GmbH.

865.000 Haushalte setzen auf Heizöl

Hintergrund dieser Initiative ist das Bekenntnis der beteiligten Branchen und Unternehmen zu den Energieeffizienz- und Klimaschutzzielen Österreichs, die nur mit einem Beitrag des Raumwärmesektors zu erreichen sind. Rund 25% der Gesamthaushalte (865.000 Haushalte) heizen mit Heizöl extra leicht. Die Ölheizung hat damit ca. 43% Anteil an allen Zentralheizungen Österreichs. Um das Klimabekenntnis umzusetzen, haben die Fachverbände der Mineralölindustrie und des Energiehandels der Wirtschaftskammer Österreich sowie das IWO-Österreich (Institut für wirtschaftliche Ölheizung) die "Heizen mit Öl GmbH" gegründet, die mit der operativen Abwicklung des Förderungsprogramms betraut ist. Bis 2016 sind jährlich rund 15 Mio. Euro an Fördervolumen geplant - insgesamt rund 130 Mio.

"Mit der Förderaktion zeigen die österreichische Mineralölindustrie und der Energiehandel, wie man schnell und unbürokratisch einen wesentlichen Beitrag zu Nachhaltigkeit und emissionsarmer Raumwärmetechnik leisten kann. So können wir auch die mit dem Wirtschaftsministerium getroffene Vereinbarung zur Emissionsreduktion einhalten", so Reichard. Durch moderne Brennwertkessel kann der Verbraucher bis zu 40% Heizöl im Jahr einsparen und somit Umwelt sowie Geldbeutel schonen.

