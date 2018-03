"5 nach 12" - Kabarettist und Comedian Stefan Haider startet mit seinem fünftem Soloprogramm

Österreichs heißeste Comedy- und Kabarettaktie feiert am 7. Februar Premiere im spektakel 2.0

Wien (OTS) - Am 7. Februar feiert Österreichs heißeste Comedy- und Kabarettaktie, Stefan Haider, mit seinem neuen Soloprogramm "5 nach 12" im Comedy-Club spektakel 2.0 Premiere. Danach wird die Show ab 20.2. jeden Sonntag im Rahmen des neuen "SoloSundays" im spektakel 2.0" bis 10. April zu sehen sein. Stefan Haider - Kabarettist, Comedian und Religionslehrer in Personalunion - macht sich in seinem fünften Soloprogramm wieder Gedanken über diese Welt da draußen: Muss ich mich dafür interessieren, was außerhalb meines Aquariums passiert? Bin ich reich, wenn ich mehr Uhren habe als Zeit? Wie soll ich mich angesichts einer ständig steigenden Lebenserwartung so lange sinnvoll beschäftigen? Kann ich meiner Zeit voraus sein, auch wenn meine Uhr nachgeht?

"Wir freuen uns, dass mit Stefan Haider zum ersten mal auch ein Künstler bei uns im spektakel 2.0 Premiere feiert, den wir auch exklusiv bei der gagster comedy ag unter Vertrag haben", sagt Niko Formanek, Vorstand der gagster comedy ag und Betreiber des spektakel 2.0. "Ich bin überzeugt, dass Stefan Haider mittelfristig zu einem der erfolgreichsten Comedians und Kabarettisten in Österreich werden wird." Laut Formanek habe Haider bei zahlreichen Auftritten in der Comedy-Mixed-Show schmähstadl, sowohl in Wien also auch in den Bundesländer, immer für Furore gesorgt. "Immer wenn Stefan in der Show gespielt haben, haben viele Fans sofort danach auch Tickets für sein Soloprogramm reserviert. Die Premiere am 7. Februar ist natürlich auch schon ausverkauft und der Vorverkauf für seine Solo-Auftritte am SoloSunday läuft unglaublich gut an", ergänzt Formanek.

Die gagster coemdy ag betreibt mit dem spektakel 2.0 den ersten und besten Comedy Club in Österreich. Jeden Donnerstag, Freitag und Samstag sorgt dort der schmähstadl, eine Comedy-Mixed-Show nach dem Vorbild des Quatsch Comedy Clubs in Berlin mit drei der besten Comedians aus Österreich und Deutschland für großartige Unterhaltung. Moderiert wird die Show von spektakel 2.0-Gründer Niko Formanek. Mit dem "SoloSunday" gibt es im spektakel 2.0 jetzt auch ein neues Solo-Format, in dem KünstlerInnen der gagster comedy ag und deutsche Comedians, ihre Solo-Programme in Wien präsentieren können. Neben dem spektakel 2.0, dem schmähstadl und dem SoloSunday ist die gagster comedy ag seit Jänner 2011 auch im KünsterInnenmanagment tätig.

