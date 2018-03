Wondercool bringt kulturelles Nordlicht nach Dänemark

winterliche Kopenhagen wird sich im Februar in ein Wondercool-Land verwandeln, wenn die Menschen in Kopenhagen dank einer einzigartigen Kooperation mit Musik, Gastronomie, Design und Mode verwöhnt werden.

Touristen und Kopenhagener können sich diesen Februar auf ein kulturelles Nordlicht in der dänischen Hauptstadt freuen! Mit etwa hundert verschiedenen Veranstaltungen, die die Ohren verwöhnen, den Gaumen erfreuen und den Schönheitssinn beglücken werden, wird das Wondercool-Festival Kopenhagen mit erstklassiger Gastronomie, Musik, Design und Modeshows erfüllen.

Neue nordische Küche

Die Besucher der Wondercool-Veranstaltung werden die Gelegenheit haben, die neue nordische Küche zu testen, zumal bei einer Vielzahl von Veranstaltungen das leibliche Wohl im Mittelpunkt steht - und das aus gutem Grund! Mit dem soeben verliehenen Titel des weltbesten Kochs 2011 bei der "Bocuse d'Or to Dane Rasmus Koefoed" und dem Titel der weltweiten Nummer Eins unter den Restaurants, der dem Kopenhagener Restaurant Noma zuteil wurde, werden die nordische Küche und die Kopenhagener Restaurant-Szene derzeit als ganz heisser Tipp gehandelt.

Design und Mode für die Menschen

Kopenhagen ist momentan nicht nur DIE kulinarische Adresse, sondern Kopenhagen und Dänemark im Allgemeinen sind auch für Mode und Design bekannt. Dabei ist Dänemark vor allem auf seine traditionell aufsehenerregende Mode stolz, die häufig auch als "demokratische Mode" bezeichnet wird, denn sie ist tragbar und erschwinglich. Mode und Design aus Dänemark werden im Rahmen des Wondercool-Festivals mit offenen Shows, Ausstellungen und Partys gefeiert werden.

Eine kreative Stadt mit herausragenden Veranstaltungsorten

Events in Kopenhagen finden oftmals an ungewöhnlichen Standorten statt, und dies wird auch bei Wondercool der Fall sein. Dinner im Königlichen Dänischen Theater, Jazz und Rock in Kirchen, Suppenbars und Schauspielhäusern sowie Modeschauen auf der Strasse. Das berühmte Kopenhagener Jazz-Festival präsentiert dänische und internationale Künstler, und mit dem neuen Rock-Festival FROST werden zahlreiche Veranstaltungsorte den "Rebel Rock" kennenlernen. Wenn Sie also im Februar durch Kopenhagen schlendern, erwartet Sie eine Fülle kreativer, cooler und kultureller Leute und Events.

Kopenhagener Jazz-Festival, das Dänische Design-Center, das Kopenhagener Fashion-Festival und Copenhagen Cooking sowie das neue FROST-Rockfestival haben sich mit Wonderful Copenhagen zu Wondercool zusammengeschlossen. Das Festival wurde in Zusammenarbeit mit HOS, der Stadthotel-Organisation, ausgerichtet.

