VP-Poglitsch: Anton verkörpert alte Tourismuspolitik

FPÖ/BZÖ-Tourismusreferenten haben ihre Chance gehabt und vertan. Anton begreift neuen Tourismus-Weg nicht: Gemeinsam arbeiten wir an der Zukunft.

Klagenfurt (OTS) - "Die verfehlte Tourismuspolitik der letzten

Jahre lag nur in Händen oranger bzw. blauer Tourismusreferenten (Reichhold, Freunschlag, Grasser, Reichhold, Pfeifenberger, Haider, Dörfler), oranger Tourismusdirektoren (Bucher, Mares Rossmann), oranger Eventmanager (Rossmann ?, Anton) und eines abhängigen Kärnten Werbung-Chefs. Die Scherben, die diese auf Eigenmarketing konzentrierte Truppe mit tatkräftiger Unterstützung hinterlassen hat, räumen wir derzeit auf", sagt heute VP-Landtagsabgeordneter Christian Poglitsch.

Hannes Anton verkörpere nur die alte Tourismuspolitik: selbst in die Tasche lügen und für die Betriebe nichts weiterbringen. Aber Anton habe keine Chance, den von allen mitgetragenen, neuen Weg im Kärntner Tourismus, die Aufbruchstimmung nach dem gestrigen Tourismustag, madig zu machen. Anton sei höchstens der Beweis dafür, dass ein Eventmanager noch lange kein Touristiker ist und dass die Nörgler im Land in der Bedeutungslosigkeit verschwinden werden.

Regionen, Unternehmer, Kärnten Werbung und Tourismuspolitik ziehen laut Poglitsch an einem Strang. "Unsere Betriebe können von Ankündigungen nicht leben, unsere Gäste können in Luftschlössern nicht übernachten und Statistiken werden durch schönreden nicht besser. Aber diese alten Tourismuszeiten sind unwiderruflich vorbei. An sie erinnern höchstens Relikte wie Anton", weist Poglitsch hin.

Gemeinsam mit einem neuen Geschäftsführer in der Kärnten Werbung habe Tourismuslandesrat Martinz einen touristischen Paradigmenwechsel eingeleitet: keine Politik im touristischen Tagesgeschäft und die Strukturen haben ausschließlich für unsere Betriebe zu arbeiten.

"Es wurde die Tourismuspolitik über die Tagespolitik gestellt und in enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit Tourismusorganisationen, Produktpartnern und Wirtschaftsverbänden und unter Berücksichtigung strategischer Richtlinien wurde eine neue Marke Kärnten geschaffen", so Poglitsch. Das Ziel sei klar: Gemeinsam die Schlagkraft am Markt erhöhen, Bekanntheit, Nächtigungen und Wertschöpfung für Kärnten steigern. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Landtagsclub ÖVP Kärnten

Tel.: 0463 513592126

office @ oevpclub.at