Höchstes Restaurant der Welt At.mosphere' in Burj Khalifa, Dubai eröffnet

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) - Das höchste Restaurant der Welt wurde in Burj Khalifa, dem höchsten Gebäude der Welt, in Dubai eröffnet.

(Foto: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20110123/431931 )

At.mosphere, das sich als eines der weltweit feinsten Luxusspeise- und Loungeerlebnisse präsentieren wird, öffnete den Gästen seine Türen im Burj Khalifa, das sich im Herzen Dubais, einem als The Centre of Now' beschriebenen, vollentwickelten Erlebnisziel, befindet.

Auf 442 Metern (1.350 Fuss) Höhe im 122. Stockwerk des Burj Khalifa integriert At.mosphere zwei Wahlmöglichkeiten - Lounge & Grill. Das Restaurant kann über 210 Gäste beherbergen und bietet eine grosszügig ausgelegte Empfangshalle, ein Hauptrestaurant, private Restauranträume und Stationen für Front-Cooking.

Herr Mohamed Alabbar, Chairman von Emaar Properties PJSC, dem Bauträger des Burj Khalifa, sagte: "Bei At.mosphere geht es darum, das Beste der Speisewelt anzubieten. Jeder Aspekt des Restaurants wurde sorgfältig entwickelt und ausgeführt - sei es das elegante Dekor, das warme Ambiente, die Speisewahl oder die Servicestandards."

Der Eingang zum Restaurant führt durch die Lobby der Corporate Suiten des Burj Khalifas Lobby, wo Gäste den Expressfahrstuhl auf dem 123. Stockwerk verlassen und ein zweistöckiges Glasatrium betreten. Eine Freitreppe mit freitragenden Stufen führt Sie zur Empfangshalle, wo Sie Panoramablicke der Stadt geniessen können.

Lockeres und freundliches Personal begrüsst die Gäste, die zwischen dem Lounge- und Grillerlebnis auswählen können. Der At.mosphere Grill legt grossen Wert auf frische Produkte und gesundes, einfaches Kochen - gegrillt oder gebacken. Die Speiseauswahl wird durch eine umfassende Getränkeauswahl ergänzt.

Die gehobene At.mosphere Lounge sprengt die Grenzen konventioneller Lounges und dient als ein idealer Zwischenstopp für ein leichtes Mittagessen oder auch einen Nachmittagstee. Abends wechselt die Stimmung mit hervorragenden Aussichten der Stadt und bestimmt das Ambiente.

Herr Marc Dardenne, Chief Executive Officer von Emaar Hospitality Group, die die Filiale leitet, sagte: "Die Auswahl zwischen zwei Speisekonzepten innerhalb von At.mosphere trägt zu seiner Vielfalt bei und macht es zum ultimativen Urlaubsziel nicht nur für prominente Gäste, die das beste Restauranterlebnis der Welt suchen, sondern auch für Freizeitgäste."

Mit Mahagoniwänden und -decken, Adam Tihany Möbeln und Fussböden aus Milchkaffeefarbenem Kalkstein und handgetuftetem Teppich beschmückt, bietet At.mosphere eine beeindruckende Getränkeauswahl und einen Weinkeller.

At.mosphere wird vom Executive Chef Dwayne Cheer und Director of Operations Gabriele Babini geführt, die jahrelange, internationale Erfahrung haben.

Für Reservierungen, wenden Sie sich bitte an +971-48883828 oder per E-Mail reservations @ atmosphereburjkhalifa.com. Webseite:

http://www.atmosphereburjkhalifa.com

Für nähere Informationen, wenden Sie sich bitte an: Kelly Home ASDA'A Burson-Marsteller, Dubai k.home @ asdaa.com

Foto: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20110123/431931

Rückfragen & Kontakt:

CONTACT: Für Reservierungen, wenden Sie sich bitte an +971-48883828

oderperE-Mail, reservations @ atmosphereburjkhalifa.com.

Webseite:http://www.atmosphereburjkhalifa.com. Für nähere

Informationen, wendenSiesich bitte an: Kelly Home, ASDA'A

Burson-Marsteller, Dubai,k.home @ asdaa.com