ÖAMTC-Anreisetipps zum Nachtslalom in Schladming

50.000 Zuseher erwartet

wien (OTS) - Am Dienstag (25. Jänner) findet der Nachtslalom der Herren in Schladming statt. Es werden etwa 50.000 Fans am Fuße der Planai erwartet. Laut ÖAMTC-Informationszentrale müssen die Besucher bereits am Nachmittag mit Verzögerungen im Ennstal rechnen. Der erste Durchgang des Schiweltcups findet um 17:45 Uhr statt, daher rät der Club den Zusehern möglichst früh anzureisen.

Programmablauf ? ab 14 Uhr: nightrace Party mit Weltcupmeile und Showprogramm ? ab 17:45 Uhr: 1. Durchgang Weltcup ? ab 20:45 Uhr: 2. Durchgang Weltcup

Anreise- und Parktipps

* Von Salzburg kommend: Tauern Autobahn (A10) bis zur Abfahrt Ennstal, weiter auf der Katschberg Straße (B99) bis Radstadt und die Ennstal Straße (B320) nach Schladming.

* Von Graz kommend: Pyhrn Autobahn (A9) bis Knoten Selzthal und weiter über die Ennstal Straße (B320).

* Von Linz kommend: A1 (West Autobahn) bis Knoten Voralpenkreuz, Pyhrn Autobahn (A9) bis Knoten Selzthal und weiter über die Ennstal Straße (B320).

* Von Wien kommend: Semmering Schnellstraße (S6) bis St. Michael -Pyhrn Autobahn (A9) bis Knoten Selzthal - Ennstal Straße (B320).

Um die Abreise weitgehend staufrei zu gestalten, empfiehlt der Club nicht unmittelbar nach Ende des zweiten Durchgangs aufzubrechen.

Für all jene, die möglichst stressfrei anreisen möchten, ist es laut ÖAMTC ratsam die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Drei Sonderzüge fahren von Graz (über Bruck an der Mur, Leoben), Wien (über Mürzzuschlag, Leoben) und Linz weg, es gibt Zustiegsmöglichkeiten bei allen größeren Bahnhöfen, außerdem gibt es eine Busverbindung von Gröbming und Liezen nach Schladming - Infos unter 0043 (0) 3682 26 100 - 430.

ÖAMTC-Pannenhilfe verstärkt im Einsatz

Der Club ist für den starken Besucheransturm gerüstet. Die Pannenfahrer vom Stützpunkt Schladming sind verstärkt im Einsatz, um hängengebliebene Fahrzeuge möglichst rasch wieder flott zu machen.

www.oeamtc.at/verkehrsservice

