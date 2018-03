SK-Dokumentation: Sicherheits- und verteidigungspolitische Positionierung der FPÖ bis zur Spaltung im Jahre 2005

In den 1990er Jahren war die FPÖ eine Partei die für den Beitritt Österreichs zur NATO, die WEU bzw. für die Teilnahme an einem gemeinsamen europäischen Sicherheitssystem eintrat. Beginnend mit der Forderung des FPÖ-Obmanns Jörg Haider auf NATO- und WEU-Beitritt im August 1992 brachten FPÖ-Politiker, allen voran der damalige Wehrsprecher Herbert Scheibner, in den Jahren danach eine Reihe von diesbezüglichen Anträgen im Nationalrat ein. Ab dem Jahre 1990 war die FPÖ auf einem klar neutralitätsskeptischen Kurs und hielt diesen, bis zu ihrer Spaltung im April 2005, bei. Der derzeitige FPÖ-Obmann Strache war ab 2004 im FPÖ-Bundesparteivorstand - hat also den Kurs mitgetragen. ****

Das Parteiprogramm der FPÖ aus 1997 beinhaltete folgende grundsätzliche Zielsetzungen:

[...] Die Neutralität hat als dominierende Handlungsmaxime der österreichischen Außenpolitik ihre Funktion mit dem Zusammenbruch des Ostblockes und dem Ende des "Kalten Krieges" verloren. Sie wurde... ...letztlich durch den EU-Beitritt 1995 obsolet.[...]

[...]Österreich soll daher als Vollmitglied des Nordatlantischen Verteidigungspaktes(NATO)und der Westeuropäischen Union (WEU)aktiv am Aufbau eines europäischen Sicherheits- und Verteidigungssystems mitarbeiten. [...]

[...]Durch eine Stärkung der Westeuropäischen Union (WEU) soll in enger Zusammenarbeit mit der NATO ein europäisches Sicherheitssystem aufgebaut werden.[...].

[...]Zur optimalen Erfüllung der neuen Aufgaben soll das österreichische Bundesheer in eine schlagkräftige und professionelle Armee, bestehend aus einem starken Anteil an Berufssoldaten und einer Freiwilligenmiliz, umgewandelt werden. [...]

Die wesentlichsten Positionen der FPÖ bis zur Spaltung (FPÖ - BZÖ) im Jahre 2005 waren also zusammengefasst:

- Forderung nach einem Beitritt zur NATO und der WEU.

- Die Neutralität wird als obsolet bewerten.

- Auf Basis der WEU und in Zusammenarbeit mit der NATO, Aufbau eines europäischen Sicherheitssystems.

- Forderung nach einem Berufs- bzw. Freiwilligenheer.

Zitate:

1) "Der Standard" vom 27.10.199 0 Seite: 1 Haider für Aufgabe der Neutralität

[...] FPÖ- Obmann Jörg Haider sprach sich für eine "Neubeurteilung" aus, da die Neutralität ein Produkt der Nachkriegsordnung sei und de facto ein "Preis für den Staatsvertrag" war. [...] Sollte ein kollektives europäisches Sicherheitssystem geschaffen werden, habe ein neutraler Staat darin keinen Platz. [...]

2) "Die Presse" vom 21.8.1992 Seite 2 Haider für Nato-Beitritt

[...] Gleichzeitig sprach er (HAIDER; Anm. d. Verf.) sich für einen baldigen Beitritt Österreichs zur Nato und zur Westeuropäischen Union (WEU) aus. [...]

3) "Der Standard" vom 27.8.1992 Seite: 5 FPÖ will die Neutralität abschaffen Meischberger für Volksabstimmung

Die Neutralität solle abgeschafft werden, das sei Parteimeinung, sagte FP-Generalsekretär Walter Meischberger am Mittwoch zum Standard am Rande einer Pressekonferenz. [...]. Zur Frage eines NATO-Beitritts Österreichs [...] Meischberger: "Wir werden einen Pakt brauchen, um die Sicherheit zu garantieren, da bietet sich für mich auch nichts anderes als die NATO an, zuvor muss aber die Neutralitätsfrage geklärt werden."

4) "Wiener Zeitung" vom 15.1.2001 Seite: 1 Bochskanl, Peter

Scheibner pocht auf Option zu NATO-Beitritt. [...]Als Grundzüge für die Verteidigungspolitik skizzierte er: Teilnahme am europäischen Sicherheitssystem, Option auf einen NATO-Beitritt und - wenn Österreich Teil eines europäisches Systems ist - schrittweise Aussetzung der Wehrpflicht.

5) "Vorarlberger Nachrichten" Nr. 76 vom 02.04.1997 Seite: A3 FPÖ urgiert NATO-Vollmitgliedschaft

FPÖ-Wehrsprecher Herbert Scheibner hat eine Vollmitgliedschaft zur NATO urgiert. Nur damit werde die Sicherheit Österreichs gewährleistet. [...]

6) Kurier" vom 24.2.1997 Seite: 2 FPÖ startet Kampagne zum NATO-Beitritt

[...] Jörg Haider hat viel vor: Mit einer "sicherheitspolitischen Kampagne", die im Frühjahr startet, will er die Österreicher von einem raschen Beitritt zur NATO überzeugen [...]

7) APA0568 Mo, 28.Jun 1999 FPÖ will Berufsheer mit 30.000 bis 40.000 Mann

[...] Die FPÖ hat sich am Montag per Vorstandsbeschluss auf die Einführung eines Berufsheeres und die Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht festgelegt. Nach den Vorstellungen der Freiheitlichen sollte es 30.000 bis 40.000 Berufssoldaten und dazu eine Freiwilligenmiliz mit bis zu 60.000 Mann geben, so Wehrsprecher Herbert Scheibner zur APA.[...](Schluss) up/sv

