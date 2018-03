Genealogies of Pain - Marilyn Manson stellte seinen ersten Ausstellungskatalog in der Kunsthalle Wien der Presse vor!

Wien (OTS) - Marilyn Manson, international als Musiker und Skandalfigur berühmt-berüchtigt, präsentierte heute Nachmittag in der Kunsthalle Wien seinen Katalog zur gleichnamigen Ausstellung Marilyn Manson und David Lynch. Genealogies of Pain, die von 30. Juni bis 25. Juli 2010 in der Kunsthalle Wien gezeigt worden war.

Ungemein stolz zeigte sich das Multitalent, das mittlerweile auch als bildender Künstler international reüssierte über diesen, seinen ersten Ausstellungskatalog: Erschienen im Verlag für moderne Kunst Nürnberg im schwarzen, edlen Einband mit Prägedruck, beinhaltet er Mansons Aquarellmalerei und vermittelt Reflexion über die Ästhetisierung von Schmerz, sowie die Deformation und Vergänglichkeit des menschlichen Körpers.

Die Publikation ist als Wendebuch angelegt, in dem Marilyn Manson in ein künstlerisch produktives Spannungsfeld mit dem filmischen Frühwerk von David Lynch in Beziehung gesetzt wird. Neben dem Gespräch zwischen Marilyn Manson und Gerald Matt finden sich eigens für diese Publikation verfasste wissenschaftliche Abhandlungen und kunsthistorische Essays von David Galloway, Cathérine Hug und Adrian Notz.

Gerald Matt über Marilyn Manson: "Für mich ist Marilyn Manson ein Poet des Grauens, des Schmerzes und der Gewalt. Seine bildnerischen Arbeiten sind visuelle Feuerwerke, in denen sich die extremen Leidenschaften des Seins widerspiegeln."

Marilyn Manson and David Lynch. Genealogies of Pain

Herausgeber: KUNSTHALLE wien, Gerald Matt, Cathérine Hug,

Verlag für moderne Kunst Nürnberg und Brigitte Schenk

Redaktion: Cathérine Hug, Silvia Jaklitsch

Texte: David Galloway, Cathérine Hug, Adrian Notz, Brigitte Schenk Interview: Marilyn Manson und Gerald Matt

Deutsch / Englisch, 176 Seiten, 76 Abb. in Farbe, 13 Abb. s / w, Hardcover, 27 x 19,5 cm

ISBN 978-3-86984-129-8

Euro 28,-

Verlag für moderne Kunst Nürnberg

Luitpoldstraße 5, D-90402 Nürnberg

www.vfmk.de

