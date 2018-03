Niki Lauda ist neuer Markenbotschafter der Money Service Group

Kitzbühel (OTS) - Die Money Service Group, die moderne Finanzdienstleistungsgruppe, wird neu vom mehrfachen Formel 1-Weltmeister und erfolgreichen Unternehmer Niki Lauda repräsentiert. Ab sofort trägt Niki Lauda das Logo der Money Service Group auf seiner charakteristischen, fortan dunkelblauen Kappe und unterstützt die Finanzgruppe tatkräftig in ihren Aktivitäten. "Wir freuen uns sehr, Niki Lauda als Botschafter gewonnen zu haben", kommentiert Michael Seidl, Gründer und Inhaber der Unternehmensgruppe. "Mit seinem weltweiten Bekanntheitsgrad wird er wesentlich dazu beitragen, die Marke Money Service Group noch weiter in der Öffentlichkeit in Österreich zu stärken."

