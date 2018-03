"KURIER"-Kommentar von Magdalena Rauscher-Weber: "Folgenreiches Gesetz"

Die Kinderrechte stehen jetzt in der Verfassung - das kann viel bewirken.

Wien (OTS) - Die österreichische Verfassung ist seit gestern um einige Sätze reicher. Unter anderem wurde festgeschrieben, dass jedes Kind Anspruch hat auf "den Schutz und die Fürsorge, die für sein Wohlergehen notwendig sind". Das ist keine Selbstverständlichkeit, wie der Fall des erschlagenen Kleinkindes in Vorarlberg auf erschreckende Weise bewiesen hat.

Natürlich ist das, was dem kleinen Cain passiert ist, jetzt schon durch unser Rechtssystem schlicht und einfach verboten. Dennoch ist es passiert. Kein Gesetz dieser Welt kann so ein schreckliches Verbrechen grundsätzlich verhindern - auch ein Verfassungsgesetz nicht.

Dass die Kinderrechte jetzt Verfassungsrang haben, ist dennoch ein wichtiger Schritt - auch wenn es mehr um die Symbolik geht, als um konkrete Auswirkungen. Dass ein Kinderrecht tatsächlich eingeklagt wird, kommt wahrscheinlich selten vor. Aber dass die Kinder als wichtig gelten, dass sie berücksichtigt werden müssen, allein dass man über sie spricht, wird Folgen haben.

Es reicht, wenn zumindest einige Erwachsene genauer hinschauen, was mit den Kindern in ihrem Umfeld passiert. Dann kann vielleicht die eine oder andere Katastrophe verhindert werden. Das ist viel mehr, als viele andere Gesetze bewirken können.

