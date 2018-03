Kinderrechte: Zurückhaltende Reaktionen auf Gesetzesbeschluss

Jugendorganisationen machten vor dem Parlament mit einer Aktion auf das "Lotteriespiel mit den Kinderrechten" aufmerksam

Wien, 20.01.11 (KAP) Mit Zurückhaltung haben Jugend- und Familienorganisationen aus kirchlichem Umfeld auf die am Donnerstag erfolgte Verankerung von Kinderrechten in der Verfassung reagiert. Für die Bundesjugendvertretung ist der Gesetzesbeschluss "kein Freudentag", weil zentrale Rechte aus der UN-Kinderrechtskonvention, wie etwa das Recht auf Bildung oder Gesundheit, völlig außen vor gelassen wurden, heißt es in einer Presseaussendung. Auch der Katholische Familienverband Österreichs (KFÖ) reagierte abwartend auf das von SPÖ, ÖVP, FPÖ und BZÖ im Nationalrat beschlossene Gesetz.

Im Vorfeld des Beschlusses hatten die Jugendorganisationen am Donnerstagvormittag vor dem Parlament mit einer Aktion auf das "Lotteriespiel mit den Kinderrechten" hingewiesen: Jugendliche aus verschiedenen Mitgliedsorganisationen - darunter auch die Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs, die Katholische Jugend und die Katholische Jungschar - zogen aus einem Pool von 45 Kinderrechten aus der Kinderrechtskonvention jeweils sechs Kinderrechte-Kugeln, um die aktuelle punktuelle Auswahl von Kinderrechten für eine Aufnahme in der Verfassung aufzuzeigen.

Für den KFÖ ist die verfassungsrechtliche Verankerung der Kinderrechte zwar ein "wichtiger symbolischer erster Schritt", es müssten jedoch weitere Verbesserungen folgen, so KFÖ-Präsident Clemens Steindl. Auch fehle dem Familienverband die Gewährleistung der materiellen Absicherung von Kindern, eine Festschreibung des Rechts auf Gesundheit und Bildung sowie besondere Schutzvorschriften für Kinderflüchtlinge. Der KFÖ kündigte in diesem Zusammenhang an, dass man in absehbarer Zeit evaluieren werde, "ob der heutige Beschluss positive praktische Auswirkungen auf die Lebenswelt der Kinder gebracht hat."

