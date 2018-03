SP-Yilmaz zu FP-Gudenus: FPÖ ist das größte Integrationshindernis

Wien (OTS/SPW-K) - Einmal mehr muss die Integrationssprecherin der SPÖ Wien, Nurten Yilmaz, dem freiheitlichen Klubobmann Johann Gudenus Nachhilfe im Integrationsbereich geben: "Der blaue Rechtsausleger hat mit seinen Parteikollegen bisher noch keiner einzigen integrationsfördernden Maßnahme im Wiener Gemeinderat zugestimmt. Das zeigt ganz klar, dass die FPÖ nicht daran interessiert ist Integration zu ermöglichen."

Eine Integrationsbegleitung für zugewanderte Menschen gibt es bereits seit mehr als zwei Jahren und wird von 90 Prozent derer, die neu in diese Stadt kommen, auch in Anspruch genommen. "Auch für diejenigen, die bereits länger in Wien sind, bauen wir die Deutschkurse offensiv aus bzw. optimieren diese. Damit in fünf Jahren jeder Migrant, der in Wien lebt, auch Deutsch beherrscht", so Yilmaz, "Aber sinnerfassendes Lesen des längeren Interviews -siehe PISA-dürfte dem freiheitlichen Klubobmann nicht möglich gewesen sein." (Schluss)

