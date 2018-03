ÖVP CO Tauschitz: politische Hygiene hat bei SPÖ keinen Stellenwert,

Wandelschuldanleihe von SPÖ und FPÖ war Ausgangspunkt des Hypo-Desasters.

Klagenfurt (OTS/VP) - Als völlig überflüssig und unpassend bewertet ÖVP Clubobmann Stephan Tauschitz die Aufforderung von SPÖ Clubchef Reinhart Rohr, VP Obmann Martinz sollte seine Funktion als Landholding Aufsichtsratsvorsitzender aus Gründen der politischen Hygiene ruhend stellen. "Wenn es um Polit-Hygiene geht, fehlt es der SPÖ offenbar total an Selbstkritik", sagt Tauschitz. Der VP Clubobmann erinnert Rohr daran, dass die seinerzeitige Hypo-Wandelschuldanleihe von SPÖ und FPÖ den Verkauf der Hypo erzwungen hat. "Hat Rohr auch vergessen, dass dieses Wandelschuldanleihe, ein 500 Millionen Kredit Vorgriff, dem Land Kärnten rund 56 Mio. Euro Kosten verursacht hat, 13 Millionen davon allein für die juristisch-wirtschaftliche Beratung. Ein teurer Kredit! Ich erinnere die SPÖ auch an die von Ihr mit getragenen Landeshaftungen für die Hypo. Und welche polithygienischen Maßnahmen setzte die SPÖ, nachdem sie mit dem BZÖ 3 Mio. Euro für die Styrian Pleite mit beschlossen und damit in den Sand gesetzt hatte", fragt Tauschitz. Mit einer derart peinlichen politischen Bilanz für Kärnten sollte sich der ehemalige SPÖ Chef jetzt nicht zu Kärntens politischer Moral-Instanz aufspielen, sagt der ÖVP Clubchef. (Schluss)

