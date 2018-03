Angewandte stellt Diplomstudium Architektur auf Masterstudium um

Wien (OTS) - Der Senat der Universität für angewandte Kunst Wien hat in der heutigen Sitzung, am 20. Jänner 2011, die Umstellung des Diplomstudiums auf ein Masterstudium in der Studienrichtung Architektur ab dem Wintersemester 2012 beschlossen.

Begründet wird die Umstellung mit den spezifischen nationalen und internationalen Rahmenbedingungen des Architekturstudiums. Derzeit gibt es in Österreich (TU Wien, TU Graz, Universität Innsbruck) 5.500 Architekturstudentinnen und -studenten im Bachelorstudium. Diese werden ohne ein Masterstudium nicht zur Ausübung eines Architekturberufs berechtigt sein.

Die Angewandte als internationale Spitzeninstitution wird sich darauf konzentrieren, Absolventinnen und Absolventen von Bachelorstudien mit einem erstklassigen Masterstudium auf die internationalen Herausforderungen auf höchstem Niveau vorzubereiten.

