FP-Gudenus zu SP-Frauenberger: Kulturfremde und schlecht gebildete Zuwanderer sind das Problem!

Migranten aus EU-Ländern integrieren sich leichter

Wien (OTS/fpd) - Es sei erstaunlich und zugleich erbärmlich, wie SPÖ-Integrationsstadträtin Frauenberger ihre Schwerpunkte im Bereich der Integration setzt, sagt der Wiener FPÖ-Klubobmann Mag. Johann Gudenus bezugnehmend auf ein Frauenberger-Interview mit der Tageszeitung "Die Presse".

Die rote Linksauslegerin habe angekündigt, vermehrt die Integration von EU-Bürgern zu fördern. Dabei gebe es gerade bei diesen Migranten kaum Probleme bei der Anpassung, da ihre und unsere Lebensart sehr ähnlich sind. Auch die Sprachbarriere existiert nicht in der Form, wie etwa bei Zuwanderern aus Nicht-EU-Ländern. In den meisten EU-Ländern wird Deutsch in den Schulen gelehrt. Frauenberger verkenne hier also ganz klar ihre Aufgabe.

Sie müsste jene Zuwanderer durch verpflichtende Maßnahmen bei der Integration begleiten bzw. dazu anhalten, die sich weitgehend gegen eine Anpassung an unsere Sitten und Gebräuche wehren, sich selbst isolieren und so eine Parallel- bzw. Gegengesellschaft schaffen, betont Gudenus.

"Es sind nicht die Zuwanderer aus den EU-Ländern, die das Zusammenleben in unserer Gesellschaft erschweren, sondern kulturfremde und ungenügend bis nicht gebildete Menschen aus Drittstaaten", hält Gudenus abschließend fest. (Schluss) hn

