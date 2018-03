HEROLD.at übernimmt UrlaubUrlaub.at

Die HEROLD Business Data GmbH hat mit

http://www.urlauburlaub.at/ eine der erfolgreichsten heimischen Urlaubswebseiten übernommen, die mit der Listung aller Hotels, Pensionen und Privatzimmer den umfangreichsten und tiefgreifendsten Überblick über das touristische Angebot Österreichs liefert. Mit dem vielversprechenden Online Start-up erweitert der HEROLD sein umfassendes und innovatives Onlineangebot.

Seit der Gründung im Herbst 2009 hat sich das Reiseportal UrlaubUrlaub.at unter der Geschäftsführung von Barbara M. Thaler hervorragend entwickelt und ist in nur eineinhalb Jahren zu einer wichtigen Informationsquelle für den Österreich-Urlauber avanciert. Durch die Integration der Daten von HEROLD und Feratel bietet UrlaubUrlaub.at den umfassendsten Überblick über sämtliche Hotels, Pensionen sowie Privatzimmer in Österreich und unterscheidet sich dadurch maßgeblich von Plattformen, die lediglich online buchbare Häuser listen bzw. nur themenspezifisch das touristische Angebot des Landes darstellen. Mittlerweile verzeichnet UrlaubUrlaub.at mehr als 430.000 Besucher im Monat und zählt mehrere tausend Tourismus-Anbieter zu seinen Kunden.

"UrlaubUrlaub.at passt hervorragend in die Strategie von HEROLD, über vertikale Produkte das Informationsangebot für den Konsumenten abzurunden und gleichzeitig das Angebot für die Werbewirtschaft zu erweitern. Damit wird das Erfolgskonzept von http://www.herold.at/ , einen gemeinsamen Markt für Käufer und Verkäufer zu bieten, auf eine themenspezifische und zielgruppenorientierte Plattform übertragen", erläutert HEROLD-Geschäftsführer Thomas Friess die Motive für die Übernahme.

"In den ausgesprochen gelungenen ersten eineinhalb Jahren konnte sich http://www.urlauburlaub.at/ als maßgebliche Informationsquelle für den Österreich-Urlauber etablieren. Und auch die wirtschaftlichen Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen. Nun freuen wir uns auf eine neue Ära, in der sich unser Portal als Teil der HEROLD-Produktfamilie erfolgreich weiterentwickeln wird", kommentiert die bisherige UrlaubUrlaub.at-Geschäftsführerin Barbara M. Thaler den Verkauf.

Alle Betten Österreichs

Das Reiseportal gibt einen umfassenden Überblick über das Leistungsspektrum von über 128.000 für den Tourismus relevanten Anbietern in allen Regionen Österreichs. Rund 45.000 Unterkünfte vom Privatzimmer bis zum 5*-Hotel sind mit detaillierten Ausstattungsmerkmalen, Bildern und Beschreibungen gelistet. Anbieter in den Bereichen Essen & Trinken, Sport & Freizeit, Infrastruktur sowie Ärzte vervollständigen das Informationsspektrum. Darüber hinaus gibt es auch Beschreibungen von Mountainbike-Touren, Wanderstrecken, Klettersteigen, etc.

HEROLD Business Data GmbH

HEROLD Business Data bietet auf seinen Plattformen einen gemeinsamen Markt für Käufer und Verkäufer: In HEROLD-Produkten finden Konsumenten immer und überall relevante Daten zu Unternehmen, Produkten, Marken und Dienstleistungen sowie Rufnummern und Adressen.

Firmen eröffnet HEROLD effiziente und messbare Möglichkeiten, um Kunden zu gewinnen und zusätzliche Umsätze zu generieren.

Im Mittelpunkt der Unternehmenstätigkeit steht die Herausgabe der österreichischen Telefonbücher und der Gelben Seiten als Printausgabe, online auf HEROLD.at und auch am Handy. Darüber hinaus reicht die Produktpalette von qualitativ hochwertigen Daten für Direktmarketing über Special-Interest-Produkte bis hin zum Suchmaschinen-Marketing.

http://www.herold.at

