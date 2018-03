FH Campus Wien bestellt Sabina Paschek zur zweiten Geschäftsführerin

Wien (OTS) - Sabina Paschek ist seit Jänner 2011 zweite Geschäftsführerin der FH Campus Wien. Paschek war von 2007 bis 2010 kaufmännische Geschäftsführerin der Fachhochschule JOANNEUM in Graz und verfügt über langjährige Erfahrungen im Managementbereich von Bank- und Industrieunternehmen und als Unternehmensberaterin.

Die FH Campus Wien setzt ihren Weg, sich als eine der bedeutendsten Fachhochschulen Europas zu etablieren, weiter fort. Mit dem stetigen Ausbau der Bildungsangebote und der großen Zahl der Studierenden wachsen auch die vielfältigen und anspruchsvollen Aufgabenbereiche auf Geschäftsleitungsebene. Mit Frau Mag.a (FH) Sabina Paschek, MBA gewinnt die FH Campus Wien eine kompetente und erfahrene Geschäftsführerin.

"Ich freue mich, gemeinsam mit Sabina Paschek unsere Visionen weiter zu entwickeln und auszubauen. Mit dem Rektorat und allen Führungskräften und MitarbeiterInnen haben wir so die Ressourcen, den Herausforderungen der Zukunft mit kreativen und langfristigen Lösungen zu begegnen, " betont Wilhelm Behensky, Geschäftsführer der FH Campus Wien. Auch Sabina Paschek blickt der Zusammenarbeit mit großer Freude entgegen. "Forschung und Entwicklung sowie die Positionierung auf internationalem Niveau sind unter anderem wichtige Kompetenzbereiche für den nachhaltigen Erfolg unserer Fachhochschule am Bildungssektor. Durch meine bisherigen Tätigkeiten kann ich die dazu notwendigen Erfahrungen einbringen und einen Beitrag zur Weiterentwicklung der FH Campus Wien leisten." Großes Augenmerk legt Paschek, genauso wie Behensky, auf engere Kooperationen mit Wirtschaft und öffentlichem Sektor, um auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes aktuell zu reagieren.

Unternehmensinformation:

Die FH Campus Wien besteht in der heutigen Form seit 2002 und erhielt den Status "Fachhochschule" im Sommer 2004. Mit mehr als 3.500 Studierenden ist sie die größte FH in Wien und eine der größten Fachhochschulen Österreichweit. Die FH Campus Wien bietet als Bildungsunternehmen eine große Vielfalt an rund 40 Bachelor- und Masterstudiengängen sowie Masterlehrgängen in den Departments Applied Life Sciences, Technik, Bautechnik, Gesundheit, Soziales sowie Public Management und Tax Management. An der Schnittstelle zwischen den Disziplinen entsteht Innovation in Lehre, Forschung und Praxis. Die FH Campus Wien arbeitet insbesondere mit der Universität Wien, der Universität für Bodenkultur, der Veterinärmedizinischen Universität Wien und der Technischen Universität Wien zusammen. Die Gesundheits-Studiengänge werden in Kooperation mit dem Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) geführt. "Public Management" wurde in Kooperation mit dem Bundeskanzleramt, "Tax Management" mit dem Bundesministerium für Finanzen entwickelt. Zahlreiche F&E-Projekte der Studiengänge und externe Auftragsforschung werden über eigene Forschungsgesellschaften abgewickelt. Die FH Campus Wien ist mit Unternehmen, Organisationen und öffentlichen Einrichtungen ebenso vernetzt wie mit Partner-Schulen aus BHS und AHS.

