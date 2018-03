"Werden sie Sieger" mit der IG Passivhaus!

Wien (OTS) - Unter diesem Motto steht der diesjährige Auftritt der IG PASSIVHAUS auf der österreichischen Leitmesse "BAUEN UND ENERGIE" von 17. bis 20. Februar in Wien. Über die fachkundige, unabhängige Beratung am Stand Nr. 625 der IG Passivhaus Ost in Halle B hinaus, können die BesucherInnen aus einem dichten, hochkarätig besetzten Vortragsprogramm wählen und mit einem der 100 ersten Preise im Gesamtwert von 40.000 Euro beim großen Gewinnspiel der IG Passivhaus zu Siegern werden.

Innerhalb weniger Jahre hat sich der Passivhausstandard europaweit etabliert. Kein anderes Land hat den Passivhausstandard so perfektioniert und nirgendwo ist die Dichte mit über 3,2 Millionen m2 Passivhausfläche größer als in Österreich. Österreichische ExpertInnen und Betriebe sind weltweit gefragt und tragen sowohl im Neubau als auch in der Althaussanierung zur so dringenden Effizienzrevolution bei.

"Mit unserem Gewinnspiel zeigen wir, wie vielfältig die Leistungsfähigkeit unserer 320 Mitgliedsunternehmen ist", so der Präsident der IG PASSIVHAUS ÖSTERREICH, Christof Müller der Firma Weissenseer Holz-System-Bau GmbH.

Attraktive Preise zu gewinnen

Von Passivhaus-Wandelementen und Dämmungen über Lüftungsbauteile und Passivhausfenster bis zu Architektenberatungen und Energieausweisen gibt es bei diesem Gewinnspiel alles, was zum Bau eines Passivhauses gehört. Die Preisverlosung findet täglich um 14.30 Uhr auf der Vortragsbühne in Halle B statt. Wer sich seine Gewinnkarte bereits vorher sichern möchte, kann diese auf der Homepage www.igpassivhaus.at/ost downloaden, ausdrucken und am Stand der IG PASSIVHAUS abgeben.

Die IG PASSIVHAUS vereint Österreichs führende Spezialisten für energieeffizientes Bauen in sieben regionalen Vereinen und einem Dachverband. In dem branchenübergreifenden Verband kooperieren derzeit 320 Mitglieder, bestehend aus ArchitektInnen, PlanerInnn, EnergieexpertInnen, BauphysikerInnen, ausführenden Betrieben, BauproduktanbieterInnen aus Gewerbe und Industrie sowie Wissenschaftern und universitären Forschungseinrichtungen.

Für Fragen steht Ihnen die Landesorganisation IG Passivhaus Ost gerne zu Verfügung.

