Energie AG - Tochter AVE investiert in der Tschechischen Republik und steigert Umsatz deutlich

Linz/Kolin (OTS) - Die AVE investiert 2,3 Millionen Euro in ihren neuen Firmensitz in Kolin, Tschechien. Die Eröffnung erfolgte am 19. Jänner 2011. Der Bau dauerte lediglich acht Monate. Kolín ist ein wesentlicher Standort der AVE in der Tschechischen Republik und zudem die einzige Stadt in Tschechien, in der die Energie AG Oberösterreich und deren Tochterfirmen sowohl als Wasser- und Wärmeversorger als auch als Abfallentsorger tätig ist. Die Tschechische Republik ist zudem DER Wachstumsmarkt für die AVE.

Das vergangene Geschäftsjahr 2009/10 verlief für die AVE, die Entsorgungstochter der Energie AG Oberösterreich, nach überwundener Krises, erfolgreicher als erwartet. Die AVE CZ erzielte einen Umsatz von 112,4 Millionen Euro, das bedeutet ein Umsatzplus von 23,38 Prozent gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Seit ihrem Markteintritt 2004 entwickelt sich die AVE, die Nummer 1 am österreichischen Abfallmarkt, zum wachstumsstärksten Entsorgungs-unternehmen in der Tschechischen Republik. Der Umsatz konnte in den letzten 6 Jahren mehr als verdoppelt werden. Die AVE CZ liegt - betrachtet man das Abfallvolumen - auf dem dritten Platz unter den tschechischen Abfallentsorgern und war 2010 unter den CZECH TOP 100, den hundert besten tschechischen Firmen vertreten. Mit Platz 33 ist die AVE CZ als einzige Gesellschaft der Abfallwirtschaft unter den ersten Fünfzig und verbesserte sich zudem um 14 Plätze im Vergleich zum Vorjahr. Ende November 2010 erhielt die AVE CZ zudem einen Preis für das größte dynamische Wachstum eines Unternehmens in der Tschechischen Republik.

2,3 Millionen Euro in neuen Standort investiert

An der feierlichen Eröffnung des neuen Firmensitzes in Kolin, rund 70 Kilometer östlich von Prag, nahmen zahlreiche Vertreter der Stadt Kolin sowie die Geschäftsleitung der AVE CZ gemeinsam mit den Vertretern der Mutterholding, Energie AG Oberösterreich, und der AVE Kolin teil.

"Mit einem Investitionsvolumen von mehr als 55 Millionen Kronen, das entspricht etwa 2,3 Millionen Euro, haben wir ein völlig neues modernes Gebäude nach anspruchsvollen europäischen Standards errichtet", sagt Peter Hodecek, Geschäftsführer der AVE CZ. Bundeskanzler Faymann ernannte Hodecek vor wenigen Tagen zum Kommerzialrat. Damit wurde er für sein zehnjähriges Engagement im Fachverband der Abfall- und Abwasserwirtschaft und seine besondere Verdienste für die österreichische Wirtschaft ausgezeichnet.

Corporate Data:

In Österreich, Bayern, Moldawien, Rumänien, Slowakei, Südtirol, Tschechien, Ukraine und in Ungarn bietet die AVE ihre umfassende Leistungspalette als integriertes Entsorgungsunternehmen mit eigenen Anlagen an. Die Firmenzentrale ist in Linz, die AVE Gruppe beschäftigt rund 5.100 Mitarbeiter an 156 Standorten. Im Geschäftsjahr 2009/10 erzielte die AVE Gruppe einen Umsatz von 468 Millionen Euro. Die AVE ist eine Konzerngesellschaft des oberösterreichischen Infrastrukturkonzerns Energie AG Oberösterreich.

