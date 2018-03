FPK-Scheuch: Vergleich zwischen KABEG und Angres begrüßenswert

Klagenfurt (OTS) - Erfreut zeigt sich KABEG-Aufsichtsratsvorsitzender FPK-Klubobmann Kurt Scheuch über den zwischen der KABEG und dem ehemaligen Medizinischen Direktor des Klinikum Klagenfurt Matthias Angres geschlossenen Vergleich. Zu der Kritik von Gesundheitsreferenten Peter Kaiser an der Einigung hält Scheuch fest: "Die Realität holt Peter Kaiser und andere Miesmacher ein. Fakt ist, dass zwischen Angres und der KABEG ein Vergleich geschlossen wurde. Dass dies den SPÖ-Vorsitzenden nicht passt, liegt wohl auf der Hand, war er doch in letzter Zeit einer der Hauptscharfmacher im Gesundheitsbereich."

Wenn Kaiser davon spreche, dass er den Expertenrat mit dieser Thematik befassen wolle, könne er dies gerne tun. Nur scheine Kaiser vollkommen vergessen zu haben, dass im Expertenrat dieses Thema bereits ausführlich behandelt worden sei und sich der Expertenrat hinter Manegold gestellt habe. "Vielleicht würde die SPÖ gut daran tun, sich in Zukunft bei KABEG-internen Betriebsentscheidung mit ihrem parteipolitischen Krimskrams zurückzuhalten und Manegold und ihr Team in Ruhe arbeiten zu lassen. Schließlich trägt sie die Verantwortung dafür, die von der SPÖ in der Vergangenheit verursachten Fehlentwicklungen zu revidieren und die Krankenanstalten in eine positive Zukunft zu führen", erklärt Scheuch, der den mit Dr. Angres geschlossenen Vergleich ausdrücklich begrüßt. "Damit ist ein endgültiger Schlussstrich gesetzt und somit auch das von der SPÖ entzündete politische Feuer gelöscht", so Scheuch abschließend.

