Wiener ÖVP fordert Maßnahmen gegen Feinstaubbelastung

Wien (OTS) - GR Roman Stiftner, Umweltsprecher der Wiener ÖVP, forderte im Rahmen einer Pressekonferenz am Donnerstag einen verstärkten "Kampf" gegen die Feinstaubbelastung in Wien. Feinstaub sei für Kinder und Menschen mit Atemwegserkrankungen "besonders gesundheitsgefährdend". Gerade in diesem schneereichen Winter seien die Grenzwerte in Wien öfter überschritten worden, da der vermehrte Streusplitteinsatz zur erhöhten Belastung führe. Wien drohe nun auch ein EU-Strafverfahren wegen der Verletzung der Feinstaubrichtlinien, so Stiftner.

Die ÖVP verlange daher unter anderem eine Nachrüstung von Dieselfahrzeugen mit Dieselfiltern, rasche Einkehrung des Streusplitts und dabei verstärkten Einsatz von Solesprühwägen. Auch der Umstieg auf Öffis könne den WienerInnen zum Beispiel durch kostenlose Benutzung an Tagen mit Grenzwertüberschreitungen schmackhaft gemacht werden.

Weitere Informationen: ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien, Telefon:

01 4000-81913, E-Mail: gerhard.zeinitzer @ oevp-wien.at, im Internet:

www.oevp-wien.at (Schluss) tai

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Ina Taxacher

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81084

E-Mail: ina.taxacher @ wien.gv.at