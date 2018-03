Daumen halten für Jürgen Melzer!

Wien (OTS) - Das wird ab sofort ISOSTAR mit ganz besonderer Freude machen - und als besondere Gelegenheit ergibt sich bereits das erste Grand Slam Turnier des Jahres, die Australian Open, bei dem Jürgen Melzer ab 17. Jänner den ersten Angriff auf die TOP 10 startet.

ISOSTAR freut sich, den erfolgreichsten österreichischen Sportler des letzten Jahres, die Nummer 11 der Tennis ATP Weltrangliste im Einzel und Nummer 9 im Doppel als Testimonial gewonnen zu haben!

Diese Entscheidung kam natürlich nicht von ungefähr - ISOSTAR hat mit Jürgen Melzer einfach den Sportler des Jahres 2010 für sich gewonnen. Auch Jürgen Melzer selbst ist von ISOSTAR angetan: Gerade jetzt bei den Australian Open nützt er gerne die "Kraft" von ISOSTAR. Bei 45 Grad am Platz geht es nicht ohne enormen Flüssigkeitsverlust. Diesen gleicht ISOSTAR zusätzlich mit allen erforderlichen Mineralstoffen und Salzen, die durch das Schwitzen verloren gehen aus und liefert zusätzlich Energie in Form von langkettigen Kohlehydraten. Also ideal für jede Art von Ausdauersport.

