Einladung zum Pressefrühstück "Bilanz nach fünf Jahren Aufbauarbeit am Public-Health-Standort UMIT in Hall in Tirol" am 24.1.2011

Hall in Tirol (OTS) - Das Institut für Public Health, Medical Decision Making und Health Technology Assessment nahm im Herbst 2005 unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Uwe Siebert an der UMIT die Forschungs- und Lehrtätigkeit auf. Heute gehört es zu den beiden führenden Universitätsinstituten für dieses Forschungsspektrum in Europa. Im Rahmen des Pressefrühstücks zieht Siebert Bilanz über fünf Jahre konsequenter Aufbauarbeit und gibt einen Ausblick auf die Zukunft von Public Health in Forschung und Lehre am Standort UMIT in Hall in Tirol.

Mit der Bitte um zahlreiches Erscheinen

Mag. Hannes Schwaighofer

Einladung zum Pressefrühstück



Thema: "Die erste Adresse für zeitgemäße Gesundheitsforschung in

Österreich" - Univ.-Prof. Dr. Uwe Siebert zieht Bilanz nach fünf

Jahren erfolgreicher Aufbauarbeit am Public-Health-Standort UMIT in

Hall in Tirol"



Gesprächspartner:



Univ.-Prof. Dr. Christa Them, Rektorin der UMIT

Univ.-Prof. Dr. Uwe Siebert, MPH, MSc, Leiter des UMIT-Institutes

für Public Health, Medical Decision Making und Health Technology

Assessment



(in der Tiefgarage der UMIT stehen Gratisparkplätze zur Verfügung)



Datum: 24.1.2011, um 09:30 Uhr



Ort:

Sitzungszimmer der UMIT, BZ 301, 3. Stock

Eduard Wallnöfer-Zentrum 1, Hall in Tirol





Rückfragen & Kontakt:

hannes.schwaighofer @ umit.at, Tel: 0664/4618201