Einladung zum PRESSEGESPRÄCH: Weight Watchers und weil ich will(R) - Erfolge einer Kooperation

Ein Speiseplan im grünen Bereich - zum Schlankbleiben und Wohlfühlen

Wien (OTS) - Gerne wollen wir Ihnen die Ergebnisse von einem Jahr Kooperation mit Weight Watchers Österreich vorstellen: die Partner, die Produkte, die Welt von weil ich will(R) - für Abnehmwillige, die schlank werden und schlank bleiben wollen.

80 Prozent aller Abnehmwilligen quälen sich durch unterschiedliche Diätprogramme, die nur eines gemeinsam haben: sie wirken nur kurze Zeit und dann geht es wieder bergauf. Wer auf Dauer schlank bleiben will, muss seine Ernährung konsequent umstellen. Die richtigen Produkte dafür kommen von weil ich will(R) und das beweist der Vergleich mit den Standardprodukten, die bis zu viermal so fett sind oder die doppelte Kalorienanzahl haben.

Frau Karin Warbinek, Mitglied und heute auch Kursleiterin von Weight Watchers Österreich wird Ihnen anhand eines Speiseplanes mit weil ich will(R) Produkten zeigen, wie einfach und dennoch genussvoll schlank werden und schlank bleiben sein kann.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und ersuchen um Anmeldung per Mail an ellend @ pecher-consulting.at oder telefonisch unter 01/489 50 44 - 40 oder per Fax an 01/489 50 44 - 50.

Kooperation



Die Referenten sind:



- Herbert Fuchs, Geschäftsführer Gourmet Menü-Service GmbH & Co KG

- Mag.a Martina Pecher, Geschäftsführerin MARKO Markenkooperations

GmbH

- Mag.a Angelika Rutard, Geschäftsführerin Weight Watchers

Österreich

- Herbert Schmid, Geschäftsführer Landhof GesmbH & Co KG

- Karin Warbinek, Weight Watchers Mitglieder und Kursleiterin

- Dr. Ernst Zirngast, Geschäftsführer Maresi Austria GmbH & Co KG



Datum: 26.1.2011, um 10:00 Uhr



Ort:

im Österreicher im MAK

Stubenring 5, 1010 Wien





Rückfragen & Kontakt:

Mag. Martina Pecher, MARKO Markenkooperations GmbH

Mobil: 0664 1812407