Gigant mit revolutionären Verpackungslösungen für die Lebensmittelindustrie

Wien (OTS) - Mit der Markteinführung der neuesten korrosionsbeständigen Maschinen zum Umreifen und Schrumpfen von Lebensmitteln bietet Gigant Verpackungstechnik Ges.m.b.H. diese Technologie ab sofort in Österreich an.

Die Maschinen sind aus rostfreiem VA Edelstahl hergestellt und verfügen über abgedichtete Lager. "Nach der Arbeit kann mit Wasser gereinigt werden, bisher war das wegen der Rostgefahr nicht so einfach möglich," sagt Ralph Nägeli, Geschäftsleiter Vertrieb bei Gigant.

Bei der Umreifungstechnik wird die modernste, patentierte Ultraschalltechnologie angewendet. Mit ihr können 30 Kartonagen pro Minute umreift werden. Der Maschinentyp wird in manuell beschickbarer sowie in vollautomatischer Ausführung - in Förderstrecken integrierbar - angeboten. Die Seitenverschluss-Ausführung schützt das Aggregat vor herabfallendem Schmutz. Features wie verstellbare Rahmenhöhe, Automatischer Bandringauswurf und Bandspulen-Schnellwechselsystem gehören zur Standardausrüstung.

Auch den Folienschrumpfbereich hat Gigant durch die Markteinführung der automatischen FP- Serie in Edelstahlausführung des Herstellers Smipack revolutioniert. Die Maschinenkombination mit Schrumpftunnel liefert, je nach Modell, bis zu 2400 verschweißte und verschrumpfte Produkte pro Stunde, für Produktgrößen bis zu 60 x 45 x 15 cm. Beide Maschinen haben standardmäßig das Flextron Kontrollsystem und Einlauf-/Auslauffotozelle sowie das ebenfalls patentierte Fördergurt-Verschlußsystem integriert. Zusatzeinrichtungen wie Druckmarkensteuerung für bedruckte Folie dienen der genauen Positionierung auf dem Packgut. Zum Einsatzbereich dieser Maschinentypen zählen weite Bereiche der Lebensmittelindustrie wie Bäckereien, Fleischereien oder Schlachtbetriebe.

Gigant Verpackungstechnik Ges.m.b.H. bietet ein komplettes Material-, Maschinen- und Dienstleistungsprogramm für Produkt-, Transport- und Schutzverpackung. Die Mitarbeiter des Unternehmens stehen ihren Kunden als kompetente Dienstleister bei allen Fragen zum Thema Verpackung zur Seite. Diese Nähe zum Kunden - verbunden mit hoher Einsatzbereitschaft - hat das Unternehmen zum Marktführer in der Transport- und Endverpackung gemacht.

Gigant ist ein österreichisches Familienunternehmen mit über 80 Jahre alten Wurzeln und über 30 Jahren Erfahrung im Verpackungsbereich.

