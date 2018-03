Messe der gesamtasiatischen Beschaffungsbranche - auf direktem Weg von Asien nach Europa

Hongkong (ots/PRNewswire) - Die LONDON ASIA EXPO ist

die einzige Handelsmesse in London, auf der asiatische Geschenke, Haushaltswaren und Luxusgüter zu wettbewerbsfähigen Preisen angeboten werden. In diesem Jahr wird sie zum insgesamt 11. Mal vom Montag, den 24. Januar bis zum Mittwoch, den 26. Januar 2011 im Londoner Olympia stattfinden.

Der günstig gelegene Termin wird an der Messe teilnehmenden Einkäufern, die hauptsächlich aus Frankreich, Italien, Deutschland, Spanien, Belgien, Schweden, den Niederlanden, Polen, Skandinavien und Osteuropa erwartet werden, ebenso entgegen kommen wie der von Europa aus problemlos erreichbare Veranstaltungsstandort London. Darüber hinaus werden Handelsvertreter aus dem Nahen Osten, Südafrika sowie Südamerika erwartet.

Dabei handelt es sich ausserdem um die erste Handelsmesse für den bedeutenden europäischen Käuferkreis. Mehr als 5.000 professionelle Handelsvertreter von über 250 Unternehmen aus Hongkong, dem chinesischen Festland, Indien, Korea, Taiwan und Thailand werden als Aussteller zugegen sein, um vor Ort Mittel zu beschaffen, Angebote zu vergleichen und Kaufentscheidungen zu treffen. Mehr als 100 Unternehmen aus Asien sind in dieser Saison zum ersten Mal als Aussteller zugegen und werden Einkäufern eine aktualisierte Produktauswahl vorführen, die es in dieser Form in Europa noch nie gegeben hat.

Unverwechselbar + Vielfältig + Wegweisend

Die dreitägige Handelsmesse umfasst eine breite Auswahl an essenziellen Artikeln für den täglichen Gebrauch, originale und ungewöhnliche Produkte, darunter auch Kunstgegenstände und handgefertigte Produkte, Werbe- und Promogeschenke, Luxusgüter, Einrichtungsgegenstände und Zubehör für den Heimbereich, bequeme Polsterungen und Textilien, Schreibwaren und Büroartikel, Baby- und Kinderartikel und Spielzeug, Bilder und Printartikel, Tischgegenstände, Unterhaltungselektronik, festliche und saisonale Artikel, coole Geschenkartikel und Spielereien, Unterhaltungsprodukte sowie Modezubehör. Die bereits beworbenen Luxusartikel und Souvenirs dürften als Höhepunkte der Messe besonders gefragt sein, da die Beschaffung von Werbeartikeln für die Olympischen Spiele 2012 kurz bevorsteht.

Messe: LONDON ASIA EXPO Datum: 24. bis 26. Januar 2011 Ort: National Hall, Olympia, West London Zutritt: Ausschliesslich gewerbliche Einkäufer Pressanfragen: Linda Chan +852-3588-9688 linda.chan @ kenfair.hk Kontaktdetails: cs @ londonasiaexpo.com

http://www.londonasiaexpo.com

