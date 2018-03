"Klassik am Abend" - Donnerstag, 20. Jänner: Radio Niederösterreich zum 70. Geburtstag von Placido Domingo

St. Pölten (OTS) - Einen Tag, bevor der als José Placido

Domingo Embil in Madrid geborene Weltstar seinen 70. Geburtstag feiert, sind einige der schönsten Aufnahmen des Tenors in "Klassik am Abend" auf Radio Niederösterreich (Donnerstag, 20. Jänner, 21.04 bis 22.00 Uhr) zu hören: Dazu zählen Arien aus Opern von Verdi, Mozart, Donizetti und auch Wagner ebenso wie gemeinsame Auftritte mit seinen Kollegen Luciano Pavarotti und José Carreras als die "Drei Tenöre".

Neben einigen musikalischen Höhepunkten aus der jahrzehntelangen musikalischen Tätigkeit des Künstlers geht es aber in dem von Peter Meissner gestalteten musikalischen Porträt auch um die Lebensgeschichte von Placido Domingo: Ab dem achten Lebensjahr verbrachte er seine Kindheit in Mexiko - und dort hatte er 1959 auch einen ersten kleinen Opernauftritt in Verdis Rigoletto. Seine Weltkarriere startete Domingo Mitte der 60er Jahre mit Auftritten u.a. in New York und Wien - vor allem das französische und italienische Fach mit Opern von Bizet bis Puccini, Massenet und Verdi.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Michael Koch

Tel.: 02742/2210 23754

michael.koch @ orf.at