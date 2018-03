Semi-Zwerg: Neuer STAR im Kinderhotel Semi****Superior

Lutzmannsburg (TP/OTS) - Seit Neujahr begrüßt das Kinderhotel Semi in Lutzmannsburg im Burgenland, direkt neben Europas führender Kinder - und Familientherme, neben "Smiley" dem offiziellen Maskottchen der Kinderhotels, einen neuen Star!

Der "Semi-Zwerg" hat seit der Eröffnung im Hotel einen besonderen Stellenwert und ist bei den Kleinsten schon sehr bekannt. Jetzt kommt der Semi-Zwerg in "Menschengröße" regelmäßig in der Früh zu den Kindern, um mit Ihnen in der Eingangslobby das Tanzbein zu schwingen!

Das Kinderhotel Semi ist seit vielen Jahren Mitglied der Kinderhotels

"Das Lied über mich" von Volker Rosin, eine CD mit vielen tollen Kinderliedern von den Kinderhotels, ist die musikalische Untermalung für den speziellen Tanz mit dem riesigen "Semi-Zwerg". Und die Kinder lieben ihn!

Job des Semi-Zwerges ist es den urlaubenden Nachwuchs Freude und Spaß zu bereiten und so ganz nebenbei durch die Bewegung einen gesunden Start in den neuen Urlaubstag mit zu geben.

Die Hotelchefin Michaela Sattler meint: "Der Urlaub soll Groß und Klein viel Spaß machen. Gemeinsam oder auch einmal mit getrennten Programm!"

Als Erinnerung an die schönen Tage im Kinderhotel Semi bekommen die jüngsten Gäste einen kleinen Plüsch-Semizwerg, damit sie auch noch lange danach vom Urlaub träumen können.

Eine Stammgast bestätigt: "Eltern können hier ihren Urlaub entspannt genießen, weil sie ihre Kinder gut aufgehoben wissen. Das Kinderhotel Semi tut alles dafür um diesen Wunsch zu erfüllen!" Weitere Informationen und aktuelle Angebote unter http://www.semi.at

