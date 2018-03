datenwerk innovationsagentur mit Webkonzeption des Wiener Krankenanstaltenverbunds beauftragt

datenwerk innovationsagentur gewinnt das Vertrauen des Wiener Krankenanstaltenverbund im Web.

Wien (OTS) - Der Wiener Krankenanstaltenverbund hat die Konzeption des Inter- und Intranetauftritts ausgeschrieben, und datenwerk konnte sich in dem mehrstufigen Verfahren durchsetzen. Der neue Webauftritt wird unter Berücksichtigung der Corporate Design Richtlinien der Stadt Wien, Web Accessibility Richtlinien und Usability Grundsätzen gestaltet. datenwerk und der KAV werden sich in den nächsten Monaten gemeinsam intensiv der Analyse und Marktforschung sowie Konzeption und Design widmen. Der Wiener Krankenanstaltenverbund verfügt derzeit über 12 Spitäler, 11 Geriatriezentren und 1 Pflegewohnhaus, und ist mit seinen über 30.000 MitarbeiterInnen der größte Ausbildner für Gesundheitsberufe in Österreich.

datenwerk Innovationsagentur - seit 10 Jahren im Netz aktiv -www.datenwerk.at

datenwerk ist auf Kommunikationslösungen im Internet spezialisiert, mit den Schwerpunkten auf Anwendungen und Konzepte mit Social Software sowie Usability-Tests.

Zu den Kunden zählen neben dem Wiener Krankenanstaltenverbund etwa IST Austria (www.ist.ac.at), bmvit (www.ftiremixed.at), Wirtschaftsagentur Wien, ATV Privat TV GmbH & Co KG und Rotes Kreuz Österreich (www.roteskreuz.at).

Hier finden Sie die Aussendung als PDF:

http://www.ots.at/redirect/datenwerk

Rückfragen & Kontakt:

Julia Seitlinger

Hofmühlgasse 3-5, 1060 Wien

Telefon: +43-1-585 60 71 1424

E-Mail: julia.seitlinger @ datenwerk.at

Web: www.datenwerk.at