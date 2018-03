10 Jahre Radio Arabella - im Jubiläumsjahr 10.000 Euro kassieren!

Wien (OTS) - Wiens erfolgreichster Privatradiosender feiert heuer seinen 10. Geburtstag! Wir blicken zurück und fordern unsere Hörer zum ultimativen Quiz.

10 Jahre Radio Arabella 92,9 - das sind 10 Jahre mit tausenden Geschichten und Schlagzeilen, die uns alle berührt, fasziniert, begeistert oder bestürzt haben. Der erste Blick zurück, im Arabella-Jubiläumsjahr ist gleich zu Jahresbeginn der Anlass für ein spannendes Quiz! Zehn Tage lang steht täglich ein Jahr von 2001 bis 2010 im Blickpunkt. Rund um die historischen, tragischen, aber auch skurrilen und komischen Ereignisse des ersten Arabella-Jahrzehnts werden Fragen an die Hörer gestellt.

Dazu Programmchef Mag. Ralph Waldhauser: "Mit dieser On Air-Promotion blicken wir zurück auf das erste Radio Arabella-Jahrzehnt. Auf Ereignisse, die uns bewegt haben. Auf Menschen, die Schlagzeilen gemacht haben. Auf Stars und Sternchen genau so wie auf Skandale, Katastrophen und Tragödien. 10 Jahre Radio Arabella bedeuten unvergessliche Momente, die wir in ein klassisches Rätsel- und Mitrate-Spiel kleiden und so spannend und unterhaltsam für unsere Hörer noch einmal beleuchten."

Insgesamt gibt es zehn Gewinnspielrunden und somit die Chance auf 10.000 Euro täglich von 17. bis 28. Jänner 2011.

